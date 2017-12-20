Ты будешь намного счастливее в 2018, если сделаешь эти 16 вещей

2. …Но все уже умей брать ответственность за свои поступки, вместо того чтобы оглядывать и искать, кого обвинить в своих неудачах, пишет Soulpost.ru.

3. Сядь и запиши свои цели на 2018 год.

4. Эти цели должны быть не абстрактными, а конкретными, которые ты бы потом смогла оценить, насколько ты их достигла или не достигла.

5. Начни сужать свой круг друзей только до тех людей, которые действительно ведут себя как хорошие друзья.

6. Начни искать способы добавить в свою жизнь больше роста и развития: курсы, книги, семинары, путешествия, терапия, информативные документальные фильмы, — все, что угодно, что поможет тебе развиваться как личность.

7. И не просто определи все эти способы, а запишись на курсы, семинары…начни действовать, а не говори. И не обязательно ждать 1 января 2018-го.

8. Окружай себя хорошими людьми, которые поддерживают тебя и вдохновляют.

9. Работай над созданием более здоровых отношений со своими эмоциями, пойми, что лучше делать, когда ты злишься, когда разочарована или в печали, как справляться с этими чувствами продуктивным способом.

10. Не ищи легких и временных решений своих проблем. Начни искать более сложные, но продолжительные решения, которые дадут лучший результат.

11. Проси помощи у людей, которым ты доверяешь.

12. Учись проглатывать свою гордость и просто пробовать, даже если что-то не гарантирует тебе успех.

13. Принимай решения для себя, вместо того чтобы делать это на основании того, что о тебе подумают другие.

14. Старайся проводить меньше времени в соцсетях, а больше — за чтением книг и полезных статей.

15. Не теряй надежду, даже если тебе страшно.

16. Старайся каждый день быть немного лучше, чем вчера. Прилагай максимум усилий — это твоя жизнь. И качество нового года зависит только от тебя — помни об этом.