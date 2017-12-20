Ольга Бузова боится лишиться работы из-за гастролей
20 декабря 2017 г., 18:10
Ольга Бузова дала большое интервью, в котором подвела итоги года. Но при этом она хочет охватить многое, чтобы ни одна из ее сфер деятельности не пострадала:
«В этом году состоялась премьера моего первого концертного шоу «Под звуки поцелуев». Весь следующий год у меня будет продолжаться тур по всей стране – на сегодняшний день уже нет ни одной свободной даты. Сейчас как раз выстраивается логистика, чтобы из-за гастролей не страдала моя основная работа», пишет 7d.org.ua.