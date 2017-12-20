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Ольга Бузова боится лишиться работы из-за гастролей

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Ольга Бузова | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Ольга Бузова дала большое интервью, в котором подвела итоги года. Но при этом она хочет охватить многое, чтобы ни одна из ее сфер деятельности не пострадала:

«В этом году состоялась премьера моего первого концертного шоу «Под звуки поцелуев». Весь следующий год у меня будет продолжаться тур по всей стране – на сегодняшний день уже нет ни одной свободной даты. Сейчас как раз выстраивается логистика, чтобы из-за гастролей не страдала моя основная работа», пишет 7d.org.ua.

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