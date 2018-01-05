«Следствие ведут дураки»: звезды российского ТВ покажут спектакль в Таллинне

«Сейчас, на счёт три, убийца откроет глаза. Раз, два, три!» Вы тоже подумали, что сейчас будет раскрыто преступление? Как тот невезучий коротышка комиссар полиции, который пытается найти миллион?

Французкая комедия, как обычно, легка и поучительна. Узнаваемые типажи, смешные ситуации, известные актёры, ощущение радости после спектакля – вот что ждёт зрителя, который не будет обманут и в этот раз.

В одной из главных ролей Сергей Никоненко – актёр и кинорежиссёр. За свою долгую и яркую творческую жизнь он сыграл более двухсот ролей в кино- и телепроектах! Как кинорежиссёр снял пятнадцать кинокартин и один сериал.

Сергей уже в 13 лет решил стать актёром и начал заниматься в драматическом кружке. Сразу после школы поступил во ВГИК на актёрский факультет, а позже получил и второе высшее образование – кинорежиссер.

ФОТО: Pressi foto

У зрителей особая любовь к ролям Сергея Никоненко - в сериале «Каменская», в большом кино «Анкор, ещё анкор!», «Мастер и Маргарита», «О чём говорят мужчины» и др. И, независимо от того, большая роль или маленькая досталась актёру, но она всегда запоминается потому, что сделана с любовью к профессии и зрителям.

Актер Сергей Пиоро родился в Екатеринбурге и окончил Екатеринбургский театральный институт; работал в театре «Красный факел» и был руководителем и ведущим передачи «Утренний кофе» на Новосибирском телевидении; снимался в кино и телесериалах. Переехал в Москву в 2007 году, и сосредоточился на съёмках. Любовь к театру продолжается в работе в антрепризных спектаклях.

ФОТО: Pressi foto

Актриса Мария Болтнева, известная по роли Анастасии Клименко в телесериале «Глухарь», уже приезжала в Таллинн со спектаклем «Шалости женатого плутня, или Западня».

Мария родилась в Новосибирске, в актёрской семье (её отец актёр Андрей Болтнев) и с раннего детства росла в театральной атмосфере, дебют на сцене состоялся в пятилетнем возрасте. В школьные годы играла в театре «Красный факел». По окончании школы поступила в Новосибирский театральный институт, продолжая участвовать в спектаклях театра во время обучения. В 2003 году окончила институт с красным дипломом, переехала в Москву и поступила в труппу Театра имени Маяковского.

Актер московского театра «Сфера» Сергей Рудзевич известен зрителям по сериалу «Кухня», «Мамочки», «Универ» и др. Сергей родился в городе Набережные Челны, после школы поступил в Казанский авиационный институт, но окончил Театральное училище имени М.С. Щепкина – любовь к актёрству взяла вверх над практической специальностью.

Все актеры, занятые в спектакле «Следствие ведут дураки или над пропастью в подтяжках», уже готовятся ко встрече с таллиннским зрителем!

ФОТО: Pressi foto

ВНИМАНИЕ! Для своих читателей портал Limon.ee разыгрывает две пары билетов на спектакль "Следствие ведут дураки". Условия розыгрыша ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Имена победителей мы назовем во вторник, 9 января! Удачи!