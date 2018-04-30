Выиграйте билеты! Музыкальные легенды 80-90-х весной приедут в Таллинн

Уже 12 мая 2018 года мы сможем до мурашек по коже это прочувствовать вновь в эстонской столице – Таллинне. В этот раз головокружительное музыкальное шоу пройдет в Saku Suurhall, время проведения мероприятия – с 17:00 до 23:00.

Для вас уже точно выступят: F.R DAVID – звезда ретро-концертов и популярных телевизионных шоу России, его песню «Words» с первых нот отгадают многие из нас.

Конечно же, сексуальная итальянская модель, актриса и певица Sabrina, которая с годами стала еще краше. Надо ли вам напоминать о ее хите «Boys, Boys, Boys», который точно помнят ваши родители. Скорее всего, и вы сами пуститесь в пляс, если его услышите!

Silent Circle… их клип на песню «Touch In The Night» собрал более 12 миллионов просмотров на Youtube. Очень неплохой результат!

Немецкая белокурая дива Lian Ross тоже знает подход к каждому сердцу! Многие радиостанции до сих пор с удовольствием крутят ее хит «Say You'll Never».

И… Boney M. – эту диско-группу, созданную в 1975 году в ФРГ известным западногерманским музыкальным продюсером Фрэнком Фарианом, знают все без исключения! Даже те, кто молод не только душой, но и телом!

Внимание, билеты уже в продаже в кассах Piletilevi!

Первые 300 билетов в танцевальный партер (стоячие места, как на дискотеке) – 25 евро, далее – 29 евро.

Сидячие места от 35 евро!

Информация о концерте: jurimets@mail.ru или по телефону: 5844 1398.

Торопитесь!

Подробнее о мероприятии и приглашенных звездах: https://www.facebook.com/events/1548046368605762/

Видео артистов:

Sabrina – «Boys, Boys, Boys»,

F.R DAVID – «Words»,

Silent Circle – «Touch In The Night»,

Lian Ross – «Say You'll Never»,

Boney M. – Sunny,