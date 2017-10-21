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Лободу в «голом» платье подняли на смех

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Светлана Лобода | ФОТО: Пресс-служба LOBODA

Популярная певица Светлана Лобода надела на одно из выступлений прозрачное платье. Снимок с концерта артистка разместила в Instagram. Однако поклонники не оценили смелый наряд поп-дивы, пишет Дни.ру.

На фото изображена сама Лобода и две девушки из ее шоу. С первого взгляда ничего необычного на снимке нет, но если присмотреться, то можно заметить, что сквозь ткань видна голая грудь певицы.

Внимательные поклонники увидели пикантную деталь и обрушились на исполнительницу с упреками. "Ну зачем же грудь выставлять?", "Не поняла, под платьем просвечивает сосок?", "Мне кажется или через это платье видно соски? Зачем?оно и так хорошо привлекает внимание", – написали фоловеры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Однако самые придирчивые обратили внимание на ноги певицы. Из босоножек "убежали" мизинцы артистки. Это рассмешило фанатов. "Ей Лобода ты это акуратьнее на каблуках а то мизинцы вылазят", "Уже совсем разделась бы...пальцы...цапель)))", "мизинец повеселил", – заявили поклонники Лободы.

Светлана часто выбирает для выступлений откровенные платья и почти всегда это возмущает ее фанатов. Общественность уверена, что у певицы отличные вокальные данные, поэтому она и без "голых" нарядов блистает на сцене.

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