Знаменитую дочь Трампа на самом деле зовут не Иванкой…
21 октября 2017 г., 12:31
Старший сын Дональда Трампа Дональд Трамп младший – не единственный ребенок в семье 45-го президента США, получившего имя «в наследство» от одного из родителей.
До того, как Дональд Трамп начал свою предвыборную компанию, о его дочери Иванке Трамп практически никто не знал. Однако, как сообщает Yahoo, самую известную дочь 45-го президента США зовут иначе.
По информации источников, в паспорте и свидетельстве о рождении 35-летней красотки значится несколько иное имя, а Иванкой она себя называет для продвижения своего модного бренда.
«Ее зовут Ивана Мари Трамп. Имя Ивана она получила от своей матери – Иваны Трамп. В детстве мать ласково называла ее Иванка», - пишут СМИ.