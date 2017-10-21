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Знаменитую дочь Трампа на самом деле зовут не Иванкой…

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ФОТО: Jose Luis Magana/AP/Scanpix

Старший сын Дональда Трампа Дональд Трамп младший – не единственный ребенок в семье 45-го президента США, получившего имя «в наследство» от одного из родителей.

До того, как Дональд Трамп начал свою предвыборную компанию, о его дочери Иванке Трамп практически никто не знал. Однако, как сообщает Yahoo, самую известную дочь 45-го президента США зовут иначе.

По информации источников, в паспорте и свидетельстве о рождении 35-летней красотки значится несколько иное имя, а Иванкой она себя называет для продвижения своего модного бренда.

«Ее зовут Ивана Мари Трамп. Имя Ивана она получила от своей матери – Иваны Трамп. В детстве мать ласково называла ее Иванка», - пишут СМИ.

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