Вы сможете угадать возраст этой красотки? Даем подсказку...

Фитнес-блогер из Индонезии Пупса Дьюи стала сенсацией в Сети благодаря своим фотографиям, взглянув на которые вы никогда не угадаете ее возраст, пишет Лайф.
21 октября 2017 г., 12:00
Фитнес-блогер утверждает, что из-за того, что она слишком молодо выглядит, ее сыновей часто принимают за любовников...
Внешность Пупсы помогла ей собрать 200 тысяч подписчиков в "Инстаграме".
Старшему сыну Пупсы — Дэннису — 23 года, младшему — Даниэлю — 20 лет.
Индонезийка активно пользуется своей внешностью и продвигает собственную фитнес-программу. Теперь она пропагандирует ЗОЖ и различные диеты.
"Люди говорят, чем старше я становлюсь, тем моложе выгляжу", - говорит Пупса. В этом году ей исполнилось 50!