Вы сможете угадать возраст этой красотки? Даем подсказку...

Фитнес-блогер утверждает, что из-за того, что она слишком молодо выглядит, ее сыновей часто принимают за любовников...

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on Oct 17, 2017 at 4:20am PDT

Внешность Пупсы помогла ей собрать 200 тысяч подписчиков в "Инстаграме".

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on Oct 8, 2017 at 10:39pm PDT

Старшему сыну Пупсы — Дэннису — 23 года, младшему — Даниэлю — 20 лет.

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on Oct 20, 2017 at 4:36am PDT

Индонезийка активно пользуется своей внешностью и продвигает собственную фитнес-программу. Теперь она пропагандирует ЗОЖ и различные диеты.

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on Oct 4, 2017 at 8:07am PDT

"Люди говорят, чем старше я становлюсь, тем моложе выгляжу", - говорит Пупса. В этом году ей исполнилось 50!