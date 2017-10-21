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Вы сможете угадать возраст этой красотки? Даем подсказку...

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ФОТО: Скриншот с видео в Instagram

Фитнес-блогер из Индонезии Пупса Дьюи стала сенсацией в Сети благодаря своим фотографиям, взглянув на которые вы никогда не угадаете ее возраст, пишет Лайф.

Фитнес-блогер утверждает, что из-за того, что она слишком молодо выглядит, ее сыновей часто принимают за любовников...

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on

Внешность Пупсы помогла ей собрать 200 тысяч подписчиков в "Инстаграме".

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on

Старшему сыну Пупсы — Дэннису — 23 года, младшему — Даниэлю — 20 лет.

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on

Индонезийка активно пользуется своей внешностью и продвигает собственную фитнес-программу. Теперь она пропагандирует ЗОЖ и различные диеты.

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on

"Люди говорят, чем старше я становлюсь, тем моложе выгляжу", - говорит Пупса. В этом году ей исполнилось 50!

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