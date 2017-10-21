Отвратительно… В водопроводной воде обнаружили странных червей

Scanpix/Caters News Agency

47-летний Джордж Херд из Уистона (Великобритания), утверждает, что «гадкая личинка» прилипла к его пальцу, когда он обнаружил ее в воде.

Scanpix/Caters News Agency

Свою находку мужчина положил на лист бумаги, а когда ткнул неизвестного «паразита» ручкой, тот начал извиваться. С тех пор мужчина пьет только бутилированную воду.

Scanpix/Caters News Agency

Вторая находка была сделана менее чем в четырех милях от дома Херда. Мать двоих детей, визажист Зара рассказала, что обнаружила что-то непонятное в своем стакане воды, которую набрала из под крана.

Scanpix/Caters News Agency

Снимки женщины моментально разлетелись по Сети и стали вирусными. Многие пользователи Facebook и Twitter утверждают, что такие черви обычно проживают внутри рыб и моллюсков и для человека они опасны.

Scanpix/Caters News Agency

После этого случая компания United Utilities, отвечающая за качество воды в регионе, провела тесты и подтвердила, что вода в городе соответствует всем высоким стандартам.