Девять пугающих причин больше никогда не пить бутилированную воду

Питьевая вода в бутылках — один из наиболее популярных в мире товаров. Да, может быть вода из крана совсем не такая вкусная, как в бутылках. Но ошибочно считать, что в бутылках она будет более полезной, считает Little Things.
Вот лишь несколько причин, по которым лучше не покупать воду в бутылках слишком часто:
1. Пластиковые бутылки могут выделять химикаты
Пластиковые бутылки становятся гораздо мягче, если их оставить на какое-то время под солнышком. Пластмасса способна плавиться при воздействии солнечных лучей. А теперь подумайте, сколько гадости из пластмассы попало в вашу воду?
Химикаты в пластмассовых изделиях могут загрязнять содержимое сосуда.
Одним из опасных элементов считается BPA — это промышленный химикат в пластмассах, который действует как гормон и может влиять на развитие мозга у младенцев.
Даже пластмассы, которые не содержат этот химикат, все равно нельзя назвать безопасными.
2. Вода в бутылках из водоканала
Насмотрелись рекламы, где утверждают, что вода взята из невообразимых источников, которые поддерживают ваше здоровье? Мы вас огорчим.
До 25% продаваемой воды в бутылках, на самом деле, взята из самых обычных водопроводов. Вот так, никакими невообразимыми оазисами ваша вода не пахнет!
«Очищенная» или «питьевая вода» вызывает у вас мысли о том, что она действительно взята из какого-то горного ручья. Но это лишь реклама для поддержания популярности бренда. Ничего больше.
3. Вода в бутылках может быть опаснее, чем из крана
Водопроводная вода должна соответствовать всем стандартам, но для воды в бутылках они не действуют.
Отсутствие контроля над водой в бутылках может сделать ее менее безопасной. Такая вода, скорее всего, содержит больше вредных материалов, чем вода из крана.
В действительности, вода в бутылках имеет репутацию «чистой», но это всего лишь иллюзия. На самом деле вы понятия не имеете, насколько хорошо обрабатывается вода.
Scanpix/Caters News Agency
4. Не имеет доказанных преимуществ
Многие люди обеспокоены качеством водопроводной воды и предпочитают, чтобы вода в бутылках была безопасной. Однако, если вы думаете, что вода в бутылках более здоровая, вы можете сильно ошибаться.
Исследователи не нашли доказательств, подтверждающих преимущества воды в бутылках.
Другими словами, нет абсолютно никакой пользы в употреблении бутилированной воды. Просто выпейте воды из крана вместо этого!
5. Производство бутылок убивает окружающую среду
Оставим воду в сторонке. Производство пластиковых бутылок — это то, что по-прежнему представляет проблему для нас и для окружающей среды.
По данным Тихоокеанского института, высокий спрос на бутылки с водой означает, что мы ежегодно используем более 17 миллионов баррелей нефти.
А теперь подумайте, стоит ли оно того?
6. Свалки переполнены бутылками для воды
Производство бутылок с водой - это только начало губительного процесса.
Ежегодно количество пластиковых бутылок на свалках увеличивается. Однако, не все они поддаются обработке. Лишь приблизительно 1 из 5 бутылок может быть обработана. Остальная часть просто загрязняет нашу планету.
И для справки: пластиковая бутылка разлагается 450 лет.
7. Вода в бутылках не дешевая
Водопроводная вода доступная многим. За ней не нужно куда-либо идти — она просто под боком. А если говорить о стоимости, то достаточно просто сравнить, сколько денег вы тратите на постоянную покупку бутилированной воды, а сколько на обычную в кране. Разница велика, не так ли?
8. Производство пластиковых бутылок нуждается в большом количестве воды
Это звучит немного странно, но для изготовления таких бутылок требуется много воды. На самом деле, для этого нужно воды больше, чем может поместиться в одну бутылку!
То есть, для изготовления одной бутылки необходимо в районе 6-7 бутылок воды. Кажется, дешевле просто налить воды из крана.
9. Вода из крана вполне безопасна
Прежде чем вода попадет в каждый кран города, она проходит десятки проверок и тестов. Благодаря этому воду из крана можно считать безопасной.
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