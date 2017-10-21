Девять пугающих причин больше никогда не пить бутилированную воду

Вот лишь несколько причин, по которым лучше не покупать воду в бутылках слишком часто:

1. Пластиковые бутылки могут выделять химикаты

Пластиковые бутылки становятся гораздо мягче, если их оставить на какое-то время под солнышком. Пластмасса способна плавиться при воздействии солнечных лучей. А теперь подумайте, сколько гадости из пластмассы попало в вашу воду?

Химикаты в пластмассовых изделиях могут загрязнять содержимое сосуда.

Одним из опасных элементов считается BPA — это промышленный химикат в пластмассах, который действует как гормон и может влиять на развитие мозга у младенцев.

Даже пластмассы, которые не содержат этот химикат, все равно нельзя назвать безопасными.

2. Вода в бутылках из водоканала

Насмотрелись рекламы, где утверждают, что вода взята из невообразимых источников, которые поддерживают ваше здоровье? Мы вас огорчим.

До 25% продаваемой воды в бутылках, на самом деле, взята из самых обычных водопроводов. Вот так, никакими невообразимыми оазисами ваша вода не пахнет!

«Очищенная» или «питьевая вода» вызывает у вас мысли о том, что она действительно взята из какого-то горного ручья. Но это лишь реклама для поддержания популярности бренда. Ничего больше.

3. Вода в бутылках может быть опаснее, чем из крана

Водопроводная вода должна соответствовать всем стандартам, но для воды в бутылках они не действуют.

Отсутствие контроля над водой в бутылках может сделать ее менее безопасной. Такая вода, скорее всего, содержит больше вредных материалов, чем вода из крана.

В действительности, вода в бутылках имеет репутацию «чистой», но это всего лишь иллюзия. На самом деле вы понятия не имеете, насколько хорошо обрабатывается вода.

Scanpix/Caters News Agency

4. Не имеет доказанных преимуществ

Многие люди обеспокоены качеством водопроводной воды и предпочитают, чтобы вода в бутылках была безопасной. Однако, если вы думаете, что вода в бутылках более здоровая, вы можете сильно ошибаться.

Исследователи не нашли доказательств, подтверждающих преимущества воды в бутылках.

Другими словами, нет абсолютно никакой пользы в употреблении бутилированной воды. Просто выпейте воды из крана вместо этого!

5. Производство бутылок убивает окружающую среду

Оставим воду в сторонке. Производство пластиковых бутылок — это то, что по-прежнему представляет проблему для нас и для окружающей среды.

По данным Тихоокеанского института, высокий спрос на бутылки с водой означает, что мы ежегодно используем более 17 миллионов баррелей нефти.

А теперь подумайте, стоит ли оно того?

6. Свалки переполнены бутылками для воды

Производство бутылок с водой - это только начало губительного процесса.

Ежегодно количество пластиковых бутылок на свалках увеличивается. Однако, не все они поддаются обработке. Лишь приблизительно 1 из 5 бутылок может быть обработана. Остальная часть просто загрязняет нашу планету.

И для справки: пластиковая бутылка разлагается 450 лет.

7. Вода в бутылках не дешевая

Водопроводная вода доступная многим. За ней не нужно куда-либо идти — она просто под боком. А если говорить о стоимости, то достаточно просто сравнить, сколько денег вы тратите на постоянную покупку бутилированной воды, а сколько на обычную в кране. Разница велика, не так ли?

8. Производство пластиковых бутылок нуждается в большом количестве воды

Это звучит немного странно, но для изготовления таких бутылок требуется много воды. На самом деле, для этого нужно воды больше, чем может поместиться в одну бутылку!

То есть, для изготовления одной бутылки необходимо в районе 6-7 бутылок воды. Кажется, дешевле просто налить воды из крана.

9. Вода из крана вполне безопасна

Прежде чем вода попадет в каждый кран города, она проходит десятки проверок и тестов. Благодаря этому воду из крана можно считать безопасной.

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