Удачный день! Скорее читай гороскоп на 21 октября

Легко находят общий язык представители разных поколений, поэтому в этот день будут решены многие семейные проблемы, пишет Дворец.

Прекрасный день для поездок и романтических путешествий. Не заставят себя ждать любовные признания, интереснейшие предложения. Основания для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, появятся даже у тех, кто отчаялся и потерял надежду излечиться от душевных ран.

Овен

Жизненный потенциал снижен, настроение Овнов будет переменчивым. Представителей этого знака может раздражать любая мелочь, и поладить с ними смогут лишь очень терпеливые и понимающие особы. Постарайтесь найти применение своим творческим способностям, приступите к реализации тех идей, которые посещали вас в последнее время – скука вам противопоказана.

В поездках, особенно дальних и долгих, могут возникнуть серьезные неприятности. Выход из сложного положения удастся найти довольно быстро, однако это может быть связано с весьма значительными расходами. Новые знакомые охотно предложат вам помощь – нет причин отвечать им отказом.

Телец

Вам придется приложить немало усилий для преодоления трудностей, которые возникают совершенно неожиданно и притом в большом количестве. Проявляйте осторожность, если имеете дело с малознакомыми людьми или занимаетесь плохо изученным делом. Вероятны приступы раздражительности, не всегда контролировать свои эмоции будет легко.

Хорошо складывается общение с любимым человеком, его поступки будут вас радовать, знаки внимания и романтические признания поднимут настроение. Нежелательно заниматься тяжелой и утомительной работой, а также посещать многолюдные собрания – вы более обычного подвержены негативному влиянию со стороны.

Близнецы

Позитивные тенденции сильны, а потому день будет богатым на приятные события. Появляется возможность наладить отношения со старыми знакомыми, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Друзья и родственники нуждаются в ваших советах, моральной поддержке и помощи, и благодарность их не знает границ. Особое внимание следует уделить детям: в ваших силах уберечь их от ошибок и неприятностей.

Появятся неожиданные идеи, касающиеся проведения досуга. Не упустите шанс украсить свою жизнь новыми эмоциями, яркими переживаниями. Не причинит дискомфорта отказ от вредных привычек. Высокий жизненный потенциал позволит избежать переутомления даже при очень серьезных физических нагрузках.

Рак

Непредвиденные трудности помешают реализации давно составленных планов, заставят искать новые способы достижения поставленной цели. Не будьте слишком требовательны к близким: своевременно проявленная снисходительность способствует улучшению отношений. В общении со старшими родственниками пригодятся терпение и чувство такта, именно благодаря этим качествам можно избежать конфликтов.

Благоприятная финансовая ситуация позволяет делать покупки, в том числе и весьма дорогие. Этот день хорош для составления планов будущих путешествий, приобретения туристических путевок. Наиболее важные для вас дела лучше планировать на первую половину дня – в это время жизненный тонус будет особенно высоким.

Лев

Львы могут столкнуться с серьезными проблемами, если решат в этот день заняться важными делами или осуществлением каких-то долгосрочных проектов. Лучше ограничиться решением повседневных задач и не торопить события: вскоре ситуация изменится и у вас появится возможность воплотить в жизнь самые смелые замыслы.