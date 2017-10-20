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Всемирно известного иллюзиониста обвинили в изнасиловании

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ФОТО: EMMANUEL DUNAND/AFP/Scanpix

Британская экс-модель Наташа Принс обратилась в полицию Лондона с заявлением об изнасиловании, передают TopNews.

Лондонский Скотленд-Ярд начал расследование в отношении 44-летнего американского фокусника Дэвида Блейна по подозрению в изнасиловании. В этом иллюзиониста обвинила бывшая британская модель Наташа Принс, которая подала заявление в полицию еще в ноябре прошлого года, пишет "КП".

Модель утверждает, что Блейн изнасиловал ее в частном доме в лондонском районе Челси летом 2004 года, спустя несколько месяцев после ее 21-летия.

При этом адвокат иллюзиониста Марти Сингер заявил, что его подзащитный опровергает все обвинения и готов сотрудничать со следствием: "Мой клиент категорически отрицает, что он когда-либо насиловал или домогался какой-либо девушки, в том числе опровергает обвинения в изнасиловании женщины в 2004 году".

По информации Daily Beast, в сентябре Скотланд-Ярд отправил Принс электронное письмо, в котором говорилось, что Блэйна через его адвоката попросили приехать в Великобританию для допроса, отмечает РИА Новости. По словам адвоката, Блэйн будет в полном объеме сотрудничать со следствием, "так как ему нечего скрывать. Отмечается, что пока никаких задержаний в рамках расследования пока проведено не было.

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