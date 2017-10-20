Елена Темникова стала новой ведущей «Дома-2»

Как пояснил продюсер шоу «Дом-2» Алексей Михайловский, артистка будет выполнять важную задачу. Елене доверят проводить отбор новых участников на проект. Отметим, сейчас кастингом занимается Надежда Ермакова. Андрей Черкасов, который также отбирал кандидатов, сейчас стал ведущим и, видимо, ему не хватем времени. Кроме того, очень много претензий от зрителей к новым участникам. Фанаты проекта требуют выбирать менее скандальных и развратных героев. Возможно, Елене удастся привести на «Дом-2» адекватных участников.