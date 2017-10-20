Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Елена Темникова стала новой ведущей «Дома-2»

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Елена Темникова | ФОТО: Scanpix

Коллектив ведущих «Дома-2» пополнился. Теперь на проекте будет работать певица Елена Темникова. Давняя подруга Ольги Бузовой теперь будет ее коллегой, пишет 7d.org.ua.

Как пояснил продюсер шоу «Дом-2» Алексей Михайловский, артистка будет выполнять важную задачу. Елене доверят проводить отбор новых участников на проект. Отметим, сейчас кастингом занимается Надежда Ермакова. Андрей Черкасов, который также отбирал кандидатов, сейчас стал ведущим и, видимо, ему не хватем времени. Кроме того, очень много претензий от зрителей к новым участникам. Фанаты проекта требуют выбирать менее скандальных и развратных героев. Возможно, Елене удастся привести на «Дом-2» адекватных участников.

Наверх