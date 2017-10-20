Чтобы спасти себя от инсульта, нужна только игла! Вот бы она была под рукой в нужный момент...

Прочитайте это до конца, сохраните и перешлите дальше: вы никогда не знаете, кому это может помочь в один прекрасный день! Чья-то жизнь может зависеть от вас!

При инсульте постепенно разрываются капилляры в мозгу, и разливающаяся кровь повреждает жизненно важные центры, что может вызвать необратимые изменения в организме и даже смерть, пишет Lifter.

Первые признаки наступающего инсульта — внезапная бледность, дезориентация, затруднение и невнятность речи, может перекоситься рот. Если вы заметили это, сохраняйте спокойствие.

Усадите человека, но ни в коем случае не перемещайте его: от этого капилляры лопнут!

В этот момент необходимо снять давление крови, из-за чего и началось кровоизлияние в мозг. Тут-то вам и придёт на выручку игла!

1. Подержите иглу над огнём, чтобы стерилизовать, затем проколите кончики всех 10 пальцев на руках.

2. Нет никаких конкретных акупунктурных точек, просто уколите в 1 мм от ногтя, до крови.

3. Если кровь не начинает капать, сожмите проколотый палец.

4. Когда все 10 пальцев начнут кровоточить, подождите несколько минут, пока пациент не очнётся.

5. Если рот пациента искривился, потяните за уши, пока они не станут красными.

6. Затем уколите мочку каждого уха два раза, до крови. Через несколько минут пациент придёт в себя.

Когда пациент придёт в себя, немедленно доставьте его в больницу и передайте в руки врачей.

Работает ли этот метод?

В 2005 году было опубликовано исследование традиционной китайской медицины, которое подтвердило действенность этого метода. Однако стоит отметить, что исследование основывалось на данных о лечении людей с диагностированным инсультом, которые уже были госпитализированы.

Вот почему стоит как можно раньше вызвать скорую и передать больного в руки профессионалов. Как и прочие акупунктурные приёмы, укол иглой может облегчить первые симптомы инсульта, но не отменяет необходимости серьёзного лечения!

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