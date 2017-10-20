Сумасшедший эксперимент! Фотограф показал обычных женщин до, во время и после оргазма

В съемках приняли участие более 20 женщин разных возрастов из различных стран - как консервативных, так и либеральных, передает Lenta.

Им раздали вибраторы, которыми они воспользовались во время фотосессии. Затем вместе с фотографом они отобрали наиболее удачные снимки, которые и попали в проект.

A post shared by marcos_alberti (@marcos_alberti) on Oct 18, 2017 at 10:25am PDT

По итогам фотосессии Альберти опубликовал ролик, демонстрирующий атмосферу на площадке. По словам фотографа, цель акции - снять табу с темы женской мастурбации и помочь женщинам перестать стыдиться самоудовлетворения. Больше фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Отмечается, что если мужская мастурбация во многих культурах рассматривается как данность, то получение удовольствия женщиной таким способом считается чем-то срамным.