Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Сумасшедший эксперимент! Фотограф показал обычных женщин до, во время и после оргазма

Фото и видео

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Instagram/marcos_alberti

Фотохудожник Маркос Альберти создал проект O project, в котором запечатлел девушек до, во время и после оргазма. Серия снимков появилась на сайте фотографа.

В съемках приняли участие более 20 женщин разных возрастов из различных стран - как консервативных, так и либеральных, передает Lenta.

Им раздали вибраторы, которыми они воспользовались во время фотосессии. Затем вместе с фотографом они отобрали наиболее удачные снимки, которые и попали в проект.

По итогам фотосессии Альберти опубликовал ролик, демонстрирующий атмосферу на площадке. По словам фотографа, цель акции - снять табу с темы женской мастурбации и помочь женщинам перестать стыдиться самоудовлетворения. Больше фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Отмечается, что если мужская мастурбация во многих культурах рассматривается как данность, то получение удовольствия женщиной таким способом считается чем-то срамным.

Наверх