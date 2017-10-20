Сумасшедший эксперимент! Фотограф показал обычных женщин до, во время и после оргазма

Фотохудожник Маркос Альберти создал проект O project, в котором запечатлел девушек до, во время и после оргазма. Серия снимков появилась на сайте фотографа.
20 октября 2017 г., 12:14
В съемках приняли участие более 20 женщин разных возрастов из различных стран - как консервативных, так и либеральных, передает Lenta.
Им раздали вибраторы, которыми они воспользовались во время фотосессии. Затем вместе с фотографом они отобрали наиболее удачные снимки, которые и попали в проект.
По итогам фотосессии Альберти опубликовал ролик, демонстрирующий атмосферу на площадке. По словам фотографа, цель акции - снять табу с темы женской мастурбации и помочь женщинам перестать стыдиться самоудовлетворения. Больше фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ!
Отмечается, что если мужская мастурбация во многих культурах рассматривается как данность, то получение удовольствия женщиной таким способом считается чем-то срамным.