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Впереди крутой поворот! Анне Вески увидят сотни миллионов телезрителей

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ФОТО: Liis Treimann

Дело в том, что любимой эстонской певице Анне Вески предложили выступить в новогодней передаче российского телеканала НТВ, которую обычно смотрят несколько сотен миллионов человек.

И хотя сейчас лишь октябрь, запись передачи уже сделана. «Огромный концерт прошел в Кремлевском дворце», – рассказала Анне Вески журналу Kroonika. Анне Вески окончила в Рапла музыкальную школу, после которой поступила в Таллиннский политехнический институт. По окончании обучения работала на заводе и была принята на работу в эстрадную студию при Филармонии, где стала выступать с ансамблем «Мобиле».

Первая эстрадная композиция Анне Вески «Королева розового сада» вышла в 1980 году.

В 1984 году на Международном музыкальном фестивале в Сопоте Анне Вески получила две премии: за песню «Позади крутой поворот» и за лучшее исполнение польской песни «Полька». В том же году певица стала заслуженной артисткой Эстонской ССР.

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