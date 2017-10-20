Впереди крутой поворот! Анне Вески увидят сотни миллионов телезрителей

И хотя сейчас лишь октябрь, запись передачи уже сделана. «Огромный концерт прошел в Кремлевском дворце», – рассказала Анне Вески журналу Kroonika. Анне Вески окончила в Рапла музыкальную школу, после которой поступила в Таллиннский политехнический институт. По окончании обучения работала на заводе и была принята на работу в эстрадную студию при Филармонии, где стала выступать с ансамблем «Мобиле».

Первая эстрадная композиция Анне Вески «Королева розового сада» вышла в 1980 году.

В 1984 году на Международном музыкальном фестивале в Сопоте Анне Вески получила две премии: за песню «Позади крутой поворот» и за лучшее исполнение польской песни «Полька». В том же году певица стала заслуженной артисткой Эстонской ССР.