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Звезда шоу «Голос» погибла от рук бывшего мужа

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ФОТО: Кадр из видео

Кровавая драма разыгралась в Камбодже. У экс-супругов остались два сына.

Финалистка второго сезона камбоджийской версии шоу "Голос" 23-летняя Сан Срейлай была убита бывшим супругом Чей Рином. Трагедия произошла возле клиники красоты в Пномпене.

Мужчина подкараулил экс-избранницу возле медучреждения, после чего застрелил ее. Позже его самого тоже нашли мертвым. У бывших супругов остались два сына, передает Life со ссылкой на The Sun.

Родственники камбоджийской певицы сообщили СМИ, что она рассталась с мужем после того, как стала участницей шоу "Голос". Сотрудники местной полиции ведут расследование по факту убийства.

Напомним, что в 2016 году участницу американской версии "Голоса" Кристину Гримми застрелил неизвестный мужчина после ее концерта в Орландо. Злоумышленник подошел к певице в момент, когда та раздавала автографы, и выстрелил в артистку. Очевидцы сообщали, что, помимо Гримми, от выпущенных пяти пуль преступника пострадали еще двое человек, которые были госпитализированы.

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