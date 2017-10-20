Что приготовила пятница различным знакам Зодиака: гороскоп на 20 октября

Овен

День связан с профессиональными трудностями. Придется менять свои привычки, подстраиваться под новый, более напряженный, рабочий ритм. Однако награда за приложенные усилия будет щедрой, и вы не пожалеете о том, что трудились в поте лица. Происки недоброжелателей заставят вас изменить свои планы, отказаться от реализации каких-то важных проектов, но звезды обязательно дадут вам возможность наверстать упущенное.

В личных отношениях воцаряется гармония, даже часто ссорившиеся пары будут наслаждаться затишьем после очередной бури. Настало время принимать решения, касающиеся будущего, и начинать двигаться в избранном направлении.

Телец

Профессиональные проблемы Тельцов столь серьезны, что представители данного знака могут задуматься о смене места работы или области деятельности. Не исключено получение деловых предложений, которые вас заинтересуют и покажутся весьма перспективными. Принимая решения, старайтесь руководствоваться только логикой и здравым смыслом: амбиции и честолюбие едва ли будут хорошими советчиками.

Обсудите свои проблемы с друзьями: вы получите хороший совет и ощутимую помощь в их решении. Родственники готовы оградить вас от любых трудностей, но едва ли решатся ограничить вашу свободу. Романтические отношения останутся гармоничными, если вы не поддадитесь мимолетным желаниям и устоите перед многочисленными соблазнами.

Близнецы

Близнецы склонны к излишней резкости суждений и высказываний, что может стать причиной серьезных проблем в общении. Конфликтные ситуации могут возникнуть как на работе, так и дома, и только от ваших действий зависит, каким будет их итог. Старайтесь быть внимательнее к тем, кто разделяет ваши интересы, по мере сил оказывает вам помощь; не бойтесь перестараться в выражении благодарности и симпатии.

Этот день не способствует раскрытию творческого потенциала, но вполне подходит для работы, требующей аккуратности и сосредоточенности. Высок жизненный потенциал, вам не грозит переутомление, хотя дел будет много.

Рак

Благоприятный день, характеризующийся ростом жизненного тонуса и стабильным эмоциональным фоном. Сегодня вы сможете добиться отличных результатов в любом деле, реализовать свои смелые замыслы и воплотить в жизнь оригинальные идей. Действовать, правда, придется самостоятельно, но едва ли это смутит вас – вы легко обойдетесь без помощников и союзников.

Сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических и семейных отношений. Выдающаяся интуиция поможет вам достичь взаимопонимания с близкими людьми, а умение спокойно обсуждать общие проблемы позволит избежать конфликтов. Оптимизм и хорошее настроение не покинут вас в течение всего дня.

Лев

Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Вы готовы самостоятельно принимать важные решения и знаете, где найти помощников для реализации новых идей. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.

Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений. Не жалейте времени на общение с членами семьи, они нуждаются в вашем внимании.