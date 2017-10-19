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Галерея и видео: смотрите, в какой роскоши жили эстонские девушки в США. Неужели их там держали для секса с богачами?

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ФОТО: Naples Bay Resort

Вчера в эфире «Семичасовых новостей» на TV3 вышел сюжет о красивой и гламурной женщине Лауре Кыргемяэ, бывшей «Мисс Эстонии», светской львице, которую заподозрили в сутенерстве. Пока официальных доказательств и решения суда нет, Лаура считается невиновной.

Полиция занимается делом.

Одна из жертв предполагаемой женщины-сутенера заявляет:

«По большому счету, это сутенерство. Она увозит девушек для секса в США. Для меня самым большим шоком стало то, что такое могло случиться здесь у нас в Эстонии, но никто об этом как будто бы ничего не знает».

Мы же решили показать вам, где жили эстонские девушки в США, пишет Elu24.

«Я уже начала догадываться, в чем же тут дело, как увидела других девушек. Всё казалось очень и очень подозрительным. Другие девушки были тоже эстонками, поговорила с ними. Получила от них слишком конкретную информацию о том, что они должны были делать», - рассказывает другая собеседница «Семичасовых новостей».

Девушек наших отвозили, предположительно, на курорт Naples Bay Resort, который славится люксовыми услугами.

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