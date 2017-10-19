Поклонники Пугачевой и Гагариной развязали в сети войну. А всему виной эти фото!

Напомним, что на днях Гагарина опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она позирует в красном пальто и чёрном берете. В комментарии исполнительница сообщила, что ей удалось приучить себя к правильному режиму питания.

В ответ Алла Борисовна также разместила фотографию, на которой она изображена в красном пальто и чёрном берете. Однако комментарий оказался несколько отличным: "Вот еду в машине и думаю, как хорошо, что у меня Кремль пока что только в голове, а не "на носу", как у Полиночки Гагариной. С утра съела борщ, селедку с картошкой и потрясающие голубцы с мясом. Живем дальше".

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Oct 16, 2017 at 6:25am PDT

Полина не стала комментировать этот выпад Примадонны. Чуть позже Пугачёва опубликовала видеоролик, в котором говорит о том, насколько эксклюзивно поколение, не употребляющее в пищу пищевых добавок, чтобы оставаться здоровыми. Правда здесь уже не упоминается имя Гагариной.

"Не поняла послание от Пугачевой. Странная она", "Классно Алла Пугачева вас подколола! Кремль на носу", "Да она просто завидует! В очередной раз подтвердила, что не достойна своего положения", "А вы назовите, кто смог переплюнуть Аллу! Нет ей равных полвека", "Да, нет равных. В наглости и хамстве", "Да что вы так распереживались. Это же просто шутка! Пугачева не заслужила такого отношения, да и Полина хорошая певица. Только вот поправиться ей нужно немного. Переборщила она с похудением", - обсуждают произошедшее в сети.