Упс... Совершенно безобидные фотографии, которые лучше не открывать во время работы
19 октября 2017 г., 19:19
Мир таков, каким его воспринимает сам человек. Звучит как отрывок из философского трактата. Попытаюсь объяснить: мы живем в одном и том же мире, но каждый индивидуум имеет свой уникальный взгляд на происходящее вокруг, пишет Офигенно.
Представленные ниже фотографии наглядно демонстрируют тот факт, что многое зависит от субъективного восприятия. Двое смотрят в лужу: один видит грязь, другой — звезды.
Правда, данная подборка романтикой не пахнет: это 20 безобидных фотографий , которые лучше не просматривать в рабочее время, а то коллеги еще не так поймут!
Горячие подружки... Правда, не настолько горячие, как может показаться на первый взгляд.
ofigenno.cc
ofigenno.cc
ofigenno.cc
ofigenno.cc
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