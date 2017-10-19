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Упс... Совершенно безобидные фотографии, которые лучше не открывать во время работы

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ФОТО: ofigenno.cc

Мир таков, каким его воспринимает сам человек. Звучит как отрывок из философского трактата. Попытаюсь объяснить: мы живем в одном и том же мире, но каждый индивидуум имеет свой уникальный взгляд на происходящее вокруг, пишет Офигенно.

Представленные ниже фотографии наглядно демонстрируют тот факт, что многое зависит от субъективного восприятия. Двое смотрят в лужу: один видит грязь, другой — звезды.

Правда, данная подборка романтикой не пахнет: это 20 безобидных фотографий , которые лучше не просматривать в рабочее время, а то коллеги еще не так поймут!

Горячие подружки... Правда, не настолько горячие, как может показаться на первый взгляд.

ofigenno.cc

ofigenno.cc

ofigenno.cc

ofigenno.cc

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