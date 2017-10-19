Четыре опасных для здоровья ошибки, которые мы совершаем каждый день

А между тем они изо дня в день сказываются на нашем здоровье. Вот несколько из них.

1. Чистка зубов только после еды

Как выяснили специалисты из американской Академии общей стоматологии, если регулярно чистить зубы в течение получаса после приема пищи, зубная эмаль разрушается гораздо быстрее, нежели при чистке зубов спустя более длительное время, пишет Маркетиум. Особенно это касается случаев, когда человек чистит зубы после того, как попил сок или съел фрукт. Так что прополощите рот и не трогайте щетку, пока не пройдет минут 40.

2. Езда с открытыми окнами машины

Уровень загрязнения воздуха на дорогах с автомобильным траффиком в 10 раз выше того, который в отдаленных переулках. Наглотавшись всякого-разного дыхательными путями не удивляйтесь головным болям, проблемам с сердцем и другим заболеваниям. Лучше закройте окна и включите кондиционер. Это существенно поправит картину.

3. Разогревание обеды в микроволновке в пластиковой таре

Не содержит бисфенол? Это хорошо, но отнюдь не “замечательно”! Фталаты, которые есть в любом пластике, могут попасть в пищу и принести подарки в виде разрушения сперматозоидов и вызвать старение гормонов. Оно вам надо? Переложите еду на стеклянную тарелку или подогревайте все дома, а носите в контейнере-термосе!

4. Проверка почты и соцсетей перед сном

Те, кто копаются перед сном в смартфоне после 21:00, просыпаются с худшим самочувствием, как от похмелья. То есть нормальным здоровым сном и не пахнет. А нехватка здорового сна может в разы повысить вероятность сердечного приступа! Выключите после 9 часов вечера все гаджеты, вынесите зарядные устройства из спальни и просто расслабьтесь!