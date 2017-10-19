Тайная вечеринка: «Мисс Эстония» поставляла девочек и на эстонские праздники?

18 августа журнал Kroonika выяснил, что бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало помог своему другу организовать празднование дня рождения в Таллинне, а развлекать гостей пригласили девушек из модельного агентства бывшей «Мисс Эстонии» Лауры Кыргемяэ.
19 октября 2017 г., 16:23
«Да, в июле у нас была частная вечеринка в Таллинне, куда я пригласил «промо-девочек» Лауры», - подтвердил 50-летний гонщик. Лауру и Мика, кстати, связывает не только этот вечер. Бывший спортсмен и владелица модельного агентства ведут длительное сотрудничество и организовывают вместе не первую приватную вечеринку. Тем не менее, Мика уверяет, что его с Лаурой связывает только общее дело.
Мика Сало. Фото: Тони Лянсалу
Возможно ли, что на той вечеринке «промо-девочки» не только развлекали гостей своим обществом? В свете грянувшего на этой неделе скандала с обвинениями в сутенерстве в адрес Лауры, эта история приобрела несколько другой оттенок.
Мы будем следить за развитием событий.