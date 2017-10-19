Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Тайная вечеринка: «Мисс Эстония» поставляла девочек и на эстонские праздники?

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Лаура Кыргемяэ. | ФОТО: facebook

18 августа журнал Kroonika выяснил, что бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало помог своему другу организовать празднование дня рождения в Таллинне, а развлекать гостей пригласили девушек из модельного агентства бывшей «Мисс Эстонии» Лауры Кыргемяэ.

«Да, в июле у нас была частная вечеринка в Таллинне, куда я пригласил «промо-девочек» Лауры», - подтвердил 50-летний гонщик. Лауру и Мика, кстати, связывает не только этот вечер. Бывший спортсмен и владелица модельного агентства ведут длительное сотрудничество и организовывают вместе не первую приватную вечеринку. Тем не менее, Мика уверяет, что его с Лаурой связывает только общее дело.

Мика Сало. Фото: Тони Лянсалу

Возможно ли, что на той вечеринке «промо-девочки» не только развлекали гостей своим обществом? В свете грянувшего на этой неделе скандала с обвинениями в сутенерстве в адрес Лауры, эта история приобрела несколько другой оттенок.

Мы будем следить за развитием событий.

Наверх