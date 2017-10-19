Как мстит каждый знак Зодиака? И с кем нужно быть особо осторожным

Вынуждены предупредить ― восстановить хорошее мнение тельца о «провинившемся» будет непросто. В своих взглядах они обычно устойчивы. Впрочем, у этого есть и обратная сторона: чтобы убедить его в том, что хорошего отношения вы не заслуживаете, тоже потребуется какое-то время. Возможно, длительное, хотя при серьезной настойчивости оно может быть значительно сокращено. В целом вернуть его доверие и изменить мнение о себе на более благоприятное можно, но на это потребуется очень много времени. Немногие на это способны, только если отношения с этим человеком или нахождение в этом обществе реально очень дороги для вас.

Близнецы

Мало кто воспринимает этот знак всерьез, в том числе и в качестве мстителей, и напрасно. Может быть они и не так сильны в драке, как Овны, но вот зато словом, как правило, владеют отлично ― письменным, устным, а то то и обоими этими вариантами. А ведь иногда слово жалит больнее и способно нанести больше ущерба, чем драка! Ведь синяк пройдет уже через месяц, а сплетни, которые разнесет о вас Близнец, будут жить еще очень долго и, возможно, переживут вас самих. При этом правду они так искусно переплетают с ложью, что не поверить им просто невозможно! Возможно, они и сами уже верят в то, что вы самое настоящее чудовище, и эту твердую убежденность передадут другим.

Также это специалисты по использованию в мести всякого рода современных технологий, таких как вирусы, например. Так что, насолив этому знаку, открывайте письма от него с опаской. Благодаря сильному Меркурию он является мастером коммуникаций. Письма, форумы, устная речь, а может даже и средства массовой информации ― все это будет использовано для того, чтобы потопить противника.

Впрочем, они незлопамятны, и, насолив вам перед завтраком, в обед будут недоумевать, что это вы так кипятитесь, Ведь сами-то они уже все забыли и предлагают вам выгодное дельце. Кстати, по причине своей совершенной незлопамятности Близнецы могут абсолютно не понять других, когда они обижаются на них. «Ты чего?, ― могут спросить они совершенно невинно, ― ведь поругались-то мы утром, а сейчас уже обед!». С одной стороны, это, конечно, хорошее качество, особенно с точки зрения тех, кто не отличается безукоризненным поведением и безупречными манерами. Ведь кто еще простит таких людей и сможет сохранять с ними длительные отношения, как не легкие по характеру Близнецы?! С другой стороны, чувствительных людей может задевать то, что их близкий Близнец с таким легкомыслием относится к ранам, которые им наносит. Так что то, как вы будете смотреть на такой подход, зависит от того, что для вас самих наиболее важно в отношениях.

Рак

Этот знак предпочитает давить морально. Впрочем, если данное средство не действует, то задавить вас физически он будет тоже не прочь. При этом месть будет выполнена без лишних слов, но, скорее всего, она будет серьезной и даже тотальной. Те, что давят на вас чувством вины, ведут себя очень по-рачьи! Впрочем, не стоит думать, что это всего лишь тихое создание, которое только и способно, что обижаться. Да, неприятно, но и что с того? Если данный знак решит, что вы его серьезно задели, будьте готовы к мести безжалостной и беспощадной. При этом, как и Овна, совесть его мучить не будет. Ведь вы же его обидели! И не стоит думать, что, отомстив, он снова будет с вами как ни бывало общаться.