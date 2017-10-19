Душераздирающие истории: как мисс-сутенер Эстонии отправляла наших девочек для секса в Америку

Обращаем ваше внимание на то, что никаких доказательств, кроме показаний предполагаемых жертв, пока не представлено. Полиция занимается делом.

Вот несколько цитат предполагаемых жертв:

«Она часто относится к девочкам, как к мусору»;

«Она спросила, с кем из них хочу делить кровать»;

«По большому счету, это сутенерство. Она увозит девушек для секса в США. Для меня самым большим шоком стало то, что такое могло случиться здесь у нас в Эстонии, но никто об этом как будто бы ничего не знает».

Лаура говорила, что лучшая сотрудница получит приз в размере 15 тысяч евро.

/ Elu24.ee

После первой беседы Лаура встречается с девушками в фешенебельных ресторанах. С жертвами истории канала TV3 экс-мисс встречалась в столичном итальянском ресторане Gianni.

«Встретились там с Лаурой и двумя мужчинами – а I.J. Zand и Оливером Моосусом. Они рассказали о чудесном путешествии, в котором можно будет просто веселиться и развлекаться. Просто осмотрели меня, мол, подхожу ли я. Нам они говорили о том, что будем заниматься рекламой».

Это были лишь некоторые девушки, осмелившиеся поделиться своими впечатлениями под прицелом телекамер. Они рассказали о том, как известная светская львица Лаура Кыргемяэ пыталась продать их для секса богатым мужчинами.

«Лаура написала мне в Facebook. Я с ней раньше не была знакома. Знала, что она – эстонская знаменитость. Она писала, что в США пройдет конкурс. Меня пригласили туда поехать. Сначала позвали подругу и сказали, что хотят и меня взять с собой». Промо-девочки в какой-то момент должны были неожиданно для себя подписать договор о том, что обязуются хранить молчание.

«Почему промо-девушка не может рассказать о своей работе кому-то? Что там скрывать?» - удивляется женщина, пожелавшая остаться анонимной.

С отправляющимися в США девушками не заключались никакие отдельные договоры, всё общение проходило либо в ходе телефонной переписки, либо с глазу на глаз.

«Я подумала, что ничего страшного точно не будет, ведь Лаура же известная. Но я была слишком легкомысленной», - вспоминает одна из жертв.

По приезде во Флориду и Naples Resort воодушевленных девушек ожидало нечто другое, и это совсем не подиумы, пальмы и конкурсы красоты.

«Я уже начала догадываться, в чем же тут дело, как увидела других девушек. Всё казалось очень и очень подозрительным. Другие девушки были тоже эстонками, поговорила с ними. Получила от них слишком конкретную информацию о том, что они должны были делать».

Опрошенные мной девушки посчитали секс с мужчинами в обмен на отдых, вещи и деньги отличным способом подзаработать, они не были расстроены. И уже в первый вечер мужчины попытались использовать свидетелей этой истории.

Вот следующие комментарии жертв: