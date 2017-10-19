Душераздирающие истории: как мисс-сутенер Эстонии отправляла наших девочек для секса в Америку

В среду в республике разгорелся нешуточный скандал: бывшая «Мисс Эстонии» Лаура Кыргемяэ предположительно годами занималась сутенерством. Программа «Семичасовые новости» на TV3 донесла до общественности самые ужасные подробности.
Обращаем ваше внимание на то, что никаких доказательств, кроме показаний предполагаемых жертв, пока не представлено. Полиция занимается делом.
Вот несколько цитат предполагаемых жертв:
«Она часто относится к девочкам, как к мусору»;
«Она спросила, с кем из них хочу делить кровать»;
«По большому счету, это сутенерство. Она увозит девушек для секса в США. Для меня самым большим шоком стало то, что такое могло случиться здесь у нас в Эстонии, но никто об этом как будто бы ничего не знает».
Лаура говорила, что лучшая сотрудница получит приз в размере 15 тысяч евро.
/ Elu24.ee
После первой беседы Лаура встречается с девушками в фешенебельных ресторанах. С жертвами истории канала TV3 экс-мисс встречалась в столичном итальянском ресторане Gianni.
«Встретились там с Лаурой и двумя мужчинами – а I.J. Zand и Оливером Моосусом. Они рассказали о чудесном путешествии, в котором можно будет просто веселиться и развлекаться. Просто осмотрели меня, мол, подхожу ли я. Нам они говорили о том, что будем заниматься рекламой».
Это были лишь некоторые девушки, осмелившиеся поделиться своими впечатлениями под прицелом телекамер. Они рассказали о том, как известная светская львица Лаура Кыргемяэ пыталась продать их для секса богатым мужчинами.
«Лаура написала мне в Facebook. Я с ней раньше не была знакома. Знала, что она – эстонская знаменитость. Она писала, что в США пройдет конкурс. Меня пригласили туда поехать. Сначала позвали подругу и сказали, что хотят и меня взять с собой». Промо-девочки в какой-то момент должны были неожиданно для себя подписать договор о том, что обязуются хранить молчание.
«Почему промо-девушка не может рассказать о своей работе кому-то? Что там скрывать?» - удивляется женщина, пожелавшая остаться анонимной.
С отправляющимися в США девушками не заключались никакие отдельные договоры, всё общение проходило либо в ходе телефонной переписки, либо с глазу на глаз.
«Я подумала, что ничего страшного точно не будет, ведь Лаура же известная. Но я была слишком легкомысленной», - вспоминает одна из жертв.
По приезде во Флориду и Naples Resort воодушевленных девушек ожидало нечто другое, и это совсем не подиумы, пальмы и конкурсы красоты.
«Я уже начала догадываться, в чем же тут дело, как увидела других девушек. Всё казалось очень и очень подозрительным. Другие девушки были тоже эстонками, поговорила с ними. Получила от них слишком конкретную информацию о том, что они должны были делать».
Опрошенные мной девушки посчитали секс с мужчинами в обмен на отдых, вещи и деньги отличным способом подзаработать, они не были расстроены. И уже в первый вечер мужчины попытались использовать свидетелей этой истории.
Вот следующие комментарии жертв:
«Он пытался нас напоить. Начал настойчиво предлагать алкоголь».
«Он позвал меня в отдельную комнату. Напрямую он не сказал, что я должна с ним делать, добавив лишь: «Ты же сама понимаешь». Похоже, придется переспать. С ним или с кем-нибудь другим».
«Конкретно слово «секс» не использовалось. Ходили вокруг да около».
«Потом пришел другой мужчина, сказав, что я для него, а моя подруга – для его друга».
«Это отвратительно, очень отвратительно».
Попавшие в беду девушки тут же связались с Лаурой. Ведь все хотели быть в курсе того, что происходит.
«Нас хотели вчера сразу назад отправить, ведь я сказала: нет! Я не отдалась ему – но он очень этого хотел».
«Я сразу писала ей, звонила. Она, конечно же, играла дурочку, сообщая, что ничего не знает. Если этот мужчина плохой, то с ним я больше общаться не буду. Одним словом, строила из себя невинную».
«Сначала мне было даже стыдно от того, какой дурой я была. Но молодость, что делать».
Лаура никак не помогала попавшим в беду девушкам.
«В один момент она сказала, что это был только текст. Ну, я не знаю, какой еще тест».
Несмотря на все американские ужасы, Лаура продолжала искать других девушек.
Лаура Кыргемяэ категорически отрицает любые обвинения: «Ни я, ни агентство Invidia никогда никого не отправляли для эскорт-услуг или других сомнительных действий. Если кто-то пошел на поводу у людей с их тестами в свое свободное время и по собственной воле, то мы этого, к сожалению, проверить не можем», - ответила Лаура телеканалу TV3.
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