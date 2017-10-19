Обнародована шокирующая версия смерти Марьянова

Скоропостижная смерть актера Дмитрия Марьянова вызвала большой резонанс, в том числе в наркологическом сообществе. Главный врач Клиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал Dni.Ru свою версию произошедшего. И это не "оторвавшийся тромб", как пытались убедить в окружении артиста...

"Как известно, актер проходил лечение в частной наркологической реабилитации в Подмосковье, куда, судя по всему, обратился с проблемой алкогольной зависимости, – отметил Вашкин. – В период прохождения лечения состояние резко ухудшилось. Судя по хронологии событий, которые развивались с момента звонка в скорую неотложную помощь до констатации смерти (между ними прошло не более получаса) в медучреждении Лобни, можно предположить, что тяжесть состояния была обусловлена либо острой сердечно-сосудистой недостаточностью, либо тяжелой степенью абстиненции (синдром отмены алкоголя), которая могла повлечь за собой отек головного мозга".

"У меня как у практикующего нарколога возникает вопрос, можно ли было помочь Дмитрию Марьянову и предотвратить эту трагедию, – продолжил врач. - В России – более тысячи центров реабилитации наркозависимых, их деятельность никто не контролирует и не регламентирует на законодательном уровне. Любой может снять загородный дом, набрать психологов из бывших зависимых и заниматься лечением больных, не неся никакой ответственности. Количества пациентов, проходящих лечение в таких центрах реабилитации, не знает никто. Судя по всему, эта цифра колоссальная, и самое страшное – в этих центрах невозможно оказывать квалифицированную медицинскую помощь, не говоря об острых состояниях – отравления, инсульты, инфаркты, кровотечения, анафилактический шок".

"Пациентов, находящихся в состоянии опьянения (интоксикации), абстинентного синдрома, при наличии психических проблем ни в коем случае нельзя отправлять в центры реабилитации. Этот этап необходимо доверять только серьезным медицинским центрам, имеющим соответствующую лицензию. Иначе случаи смертей пациентов будут продолжаться", – заключил специалист.