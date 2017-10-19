Питт променял Джоли на молодую актрису (ФОТО)

Западные журналисты с пристрастием и под микроскопом рассматривают каждую женщину, которая оказывается неподалеку от ставшего свободным Брэда Питта. Причем с каждой из них голливудскому актеру неизменно приписывают близкие отношения. Впрочем, и сам Питт вполне оправился от расставания с Анджелиной Джоли и всем своим видом – постройневшей фигурой и ослепительной улыбкой – дает понять, что готов к новой любви.

На сей раз репортеры приметили Брэда вместе с известной британской актрисой Эллой Пернелл. Девушка годится ему в дочери – ей 21 год – однако кого это волнует, когда у обоих горят глаза при виде друг друга. В последнее время Брэд и Элла проводят много времени вместе, поскольку заняты в одном кинопроекте.

BACKGRID / Scanpix

Речь идет об экранизации книги Sweetbitter, написанной Стефанией Данлер. Питт выступит исполнительным продюсером, а Пернелл, согласно предварительным данным, сыграет одну из ролей. Говорят, Брэд очень обрадовался перспективе поработать вместе с молодой актрисой. А уж сама Пернелл в полном восторге от того, что теперь много времени проводит с одним из самых привлекательных голливудских актеров.

"Элле невероятно льстит внимание, которое оказывает ей Брэд Питт. Она говорила друзьям, что он всегда был для нее знаменитостью номер один", – цитирует человека из близкого окружения Эллы Пернелл издание In Touch. Кстати, реакция Анджелины Джоли не замедлила последовать. Говорят, актриса скептически восприняла информацию о романе Брэда и Эллы, отметив, что девушка лишь на пять лет старше ее приемного сына.

RC2 / Scanpix

Пикантным обстоятельством является тот факт, что Анджелина и Элла в в свое время играли в одном фильме – "Малифисенте". Пернелл изображала героиню в юном возрасте, а Джоли – во взрослом.

Напомним, одна из самых красивых голливудских пар – Анджелина Джоли и Брэд Питт – заявила о разводе в сентябре прошлого года. Влюбленные поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе десять лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Инициатором развода стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.