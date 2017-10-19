Фото: Диана Шурыгина беременна

Диана Шурыгина вышла замуж в начале октября и отправилась в свадебное путешествие в Сочи. Оттуда 18-летняя девушка регулярно выкладывает фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Диану и ее новоиспеченного супруга, оператора Первого канала Андрея Шлягина (или Шлянина - точно неизвестно до сих пор) сопровождают незнакомые публике люди, с которыми запечатлены на фото влюбленные, что внушает фанатам неоднозначные чувства.

Однако свежая фотография Дианы вызвала настоящий ажиотаж среди ее многочисленных подписчиков. На снимке Шурыгина запечатлена в серой футболке и черных брюках. Внимательные фанаты обратили внимание на ее живот, который, по их мнению, подозрительно округлился. Да и вообще, решили некоторые поклонники, Шурыгина поправилась. Тогда подписчики сделали вывод, что Диана ждет ребенка.

"Дианочка, тебя можно поздравить с беременностью????", "Ты беременная? Или мне показалось?", "Ого, беременна", "Чего пузо вздулось? Беременна или газировочки напилась?", "Ты беременна???", "Поправилась Диана", "Диана, ты беременна??", "Беременна что-ли????", "Ты беременна", – высказали свои предположения и догадки пользователи Сети. Интересно, что обычно мгновенно вступающая в переписку с поклонниками Диана на сей раз подозрительно промолчала.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря выпускам передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого стала девушка. Эта история сделала Шурыгину одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф.