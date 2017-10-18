Галерея: постройневшая Алина Кабаева произвела фурор в Сочи

На территории Олимпийского парка в Сочи прославленная спортсменка появилась в черно-белом наряде, с распущенными волосами и ослепительной улыбкой, чем буквально покорила публику. Многочисленные поклонники немедленно окружили Алину с просьбами сфотографироваться и дать автограф.

Бывшая гимнастка приняла участие в интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы". Кабаева объявила о том, что следующий благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина" сменит площадку и формат. В предыдущий раз, кстати, он проходил в ГЦКЗ "Россия". Экс-гимнастка подчеркнула, что благотворительный фонд "Алина", курирующий одноименный фестиваль, не финансируется государством, передают Dni.