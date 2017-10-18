Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Галерея: постройневшая Алина Кабаева произвела фурор в Сочи

Ах, Алина!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

На днях в России стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Не осталась в стороне и прославленная гимнастка Алина Кабаева, которую, едва она оказалась на публике, немедленно взяли в окружение поклонники.

На территории Олимпийского парка в Сочи прославленная спортсменка появилась в черно-белом наряде, с распущенными волосами и ослепительной улыбкой, чем буквально покорила публику. Многочисленные поклонники немедленно окружили Алину с просьбами сфотографироваться и дать автограф.

Бывшая гимнастка приняла участие в интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы". Кабаева объявила о том, что следующий благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина" сменит площадку и формат. В предыдущий раз, кстати, он проходил в ГЦКЗ "Россия". Экс-гимнастка подчеркнула, что благотворительный фонд "Алина", курирующий одноименный фестиваль, не финансируется государством, передают Dni.

Наверх