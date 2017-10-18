Это бомба! В Сети появились фото полуголого Александра Градского с молодой моделью

В Instagram появились довольно личные фотографии Александра Градского, на которых он запечатлен во время отдыха с молодой женой — Марией Коташенко. Как выяснилось, снимки были сделаны несколько лет назад на одном из морских курортов. В кадре музыкант и наставник шоу «Голос» запечатлен в одних черных широких плавках, он обнимает и нежно целует супругу, облаченную в купальник. «Александр Градский с женой. Как вам эта пара?» — поинтересовался пользователь, выложивший коллаж из фотографий в соцсеть, пишет Eg.ru.

Стоит отметить, что на снимках прославленный деятель отечественного шоу-бизнеса выглядит не очень презентабельно, поскольку фотографу удалось заснять упитанную фигуру артиста со всех ракурсов. В комментариях к коллажу подписчики и вовсе не стали стесняться в выражениях, высказывая свое отношения к Градскому и его гражданской жене. «Сто процентов она его любит, ведь он такой красивый жирный свин», «Господи, это же надо так деньги любить«, «У нее на лице всё написано, какая там любовь», «На фото, где он ее обнимает, такое ощущение, он ей неприятен и она терпит его», — написали возмущенные пользователи.

Напомним, 67-летний Александр Градский с 2004 года живет гражданским браком с актрисой и моделью Марией Коташенко. Она младше музыканта на 31 год. Роман же у них начался, когда Мария была 20-летней студенткой ВГИКа. Градский пока не спешит вести возлюбленную в загс, хотя они уже воспитывают общего ребенка — сына Александра, родившегося в 2014 году.

Известно, что до этого артист был женат трижды и от предыдущей супруги — Ольги — у него двое взрослых детей: сын Даниил и дочь Мария, которая, к слову, лишь на два года младше нынешней пассии отца.