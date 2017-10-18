Секс-привычки: восемь самых бредовых

Статья-пособие о том, как не нужно делать в сексе. Читай и учись.

Секс как в кино

Кто тебе сказал, что секс нужно превращать в целое театральное представление со сценами, чтобы каждая тянула на как минимум Оскара? Хватит равняться на Голливуд (или Pornhub), будь проще. Ты — обычный среднестатистический мужчина, а не порнозвезда. Вот и занимайся им так как получается, а не старайся тянуть на главного героя одного из любимых фильмов. Хотя, последнее тоже было бы неплохо...

Слишком серьезное отношение

Это всего лишь секс. Ничего страшного, если вдруг у тебя что-то не получилось. Или до сих пор не получается. Учись. Наш тебе совет: относись ко всему с юмором. Он помогает сглаживать острые углы, изменять отношение, и, как результат, добиваться целей.

Словесный бред

“Да, пониже, вот так... Поцелуй вот здесь... Еще поцелуй... Погладь...“ Это что, аудио-пособие? Рот на замок. Пусть вместо тебя говорит твое тело и эротические вздохи. И не дай Бог ляпнешь что-то а-ля “Да что ты делаешь, не так!“

Чистота — превыше всего

Спору нет: важнее гигиены — только контрацепция. Но это не значит, что после секса ты должен мчаться в душ. Вместо этого лучше прижми ее покрепче к себе — чтобы знала как сильно ты ее... Ну ты понял.

Если совсем никак не можешь избавиться от привычки гонять в душ после оргазма, начинай интим с общего похода туда же. Проверено-доказано: помогает.

Зацикленность на своих ощущениях

Да, обидно после твоих оральных ласк не получить такую же “ответку“. Или битый час вкалывать, и не дождаться никакого фидбэка. Бывает. Но не опускайся до ее уровня — не жадничай, и тем более не поднимай панику-не устраивай скандалы. Упущенное всегда можно наверстать традиционным способом. А на следующий раз будешь знать. И вообще не зацикливайся на себе любимом. Ты же делаешь это не только ради себя, верно?

Стеснительность

Бог его знает, что это такое — скромность в постели — тонкость натуры, издержки воспитания, или комплексы. В любом случае ей не должно быть места в вашем будуаре. Стесняешься своей фигуры? Ешь меньше, топай в зал и качайся. Стесняешься своего “размера“ — зря: раз уж она с тобой постоянно спит, значит не все так плохо.

Оральные ласки “по праздникам“

Такое, как правило, встречается у пар “со стажем“. Наверное, они просто боятся разбаловать друг друга. Или им просто надоело. В любом случае, зря все это. Какая разница, каким путем/способом доставлять любимой удовольствие? Подумай, и обязательно исправься. Пусть она знает: ты ей, как-бы, дорожишь.

“Сладкая месть“

Она постаралась — и ты три раза пришел к финишу. И теперь хочешь ее отблагодарить. В принципе, все ок. Но подумай: что, если она уже устала и просто хочет уснуть в твоих объятьях? И вообще делала это ради тебя, чтобы тебе было приятно? В общем, не всегда нужно платить той же монетой. Пытайся улавливать моменты, чтобы понимать: она ждет от тебя “ответки“ или... ничего от тебя не ждет.