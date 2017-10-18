А вы видели, как выглядит старший брат Энрике Иглесиаса?

44-летний испанец тоже поет, а еще занимается модельным бизнесом. И не удивительно, учитывая то, как он выглядит, пишет Soulpost.ru.

Хотя изначально это известный отец пристроил его работать на подиуме. Потом Хулио приглашали в разные сериалы и шоу, но ему была интересна только музыка.

Хулио Иглесиас-младший/ Vida Press

Однако он не стал настолько популярным певцом, как его младший брат Энрике или отец. С последним он кстати все же спел на одной сцене в 2015-м году.