А вы видели, как выглядит старший брат Энрике Иглесиаса?
18 октября 2017 г., 14:50
Если Энрике Иглесиас знаменитый красавчик, то не знаем, как тогда назвать его старшего брата — Хулио Иглесиаса-младшего.
44-летний испанец тоже поет, а еще занимается модельным бизнесом. И не удивительно, учитывая то, как он выглядит, пишет Soulpost.ru.
Хотя изначально это известный отец пристроил его работать на подиуме. Потом Хулио приглашали в разные сериалы и шоу, но ему была интересна только музыка.
Хулио Иглесиас-младший/ Vida Press
Однако он не стал настолько популярным певцом, как его младший брат Энрике или отец. С последним он кстати все же спел на одной сцене в 2015-м году.
Хулио Иглесиас-младший / Aleshkovsky Mitya/ITAR-TASS