Фото и видео: в Москве проходит прощание с Дмитрием Марьяновым

Те, кто лично знал Дмитрия, говорят о том, что он был настоящим мужчиной. Знакомые артиста восхищались его стойкостью и другими качествами.

«Он был удивительным человеком, трудягой», – отметил Александр Домогаров.

Вдова Марьянова Ксения с трудом сдерживает эмоции, она убита горем. Коллеги Дмитрия подходят к ней, чтобы выразить слова поддержки. Друзья пары считали, что артист и его жена были словно созданы друг для друга. Знакомых Марьянова восхищала гармония, царившая в его отношениях с избранницей.

Дмитрий Певцов произнес трогательную речь, в которой отметил, что Марьянов был сильным человеком.

«Марьянов был редкого таланта человек. Люди, которые его знали, получили частницы любви от Димы. Он очень любил жизнь. Несмотря на то, что актерская профессия считается женской, Дима всегда был настоящим мужиком», - заявил актер.