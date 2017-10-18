Лечившие Дмитрия Марьянова врачи срочно покинули Россию

Дмитрий Марьянов умер 15 октября. По основной версии, у популярного актера оторвался тромб. Когда артисту, который якобы находился с друзьями на даче, стало плохо, вызвали скорую помощь, а через несколько минут отменили вызов. Этим обстоятельством заинтересовалась полиция, а между тем репортеры выяснили, что незадолго до смерти Марьянов проходил реабилитацию в наркоклинике, передают Dni.

Речь идет о частном доме. Примечательно, что вскоре после смерти актера сайт клиники перестал работать, однако программисты смогли выудить данные из сохранившейся версии. Оказалось, номеров телефонов там не указано, точного адреса тоже. Зато имелись фамилии четырых сотрудников центра.

Руководитель реабилитационного центра, психолог, гештальт-терапевт – Оксана Богданова. В интернете информации о ней очень мало. Известно, что некоторое время назад она работала штатным психологом и руководителем реабилитации в учреждении, расположенном в Химках. В беседе с людьми с предыдущего места работы Богдановой журналисты узнали, что ее разыскивает Следственный комитет.

Как сказал СМИ источник в медицинских кругах, три сотрудника центра (все они мужчины) в срочном порядке покинули Россию. "Допускаю, что многие так называемые реабилитологи позакрывали сейчас свои лавочки, ушли в тень на время, пока шумиха не уляжется. Смертей в таких учреждениях немало. Да вы посмотрите статистику клиники, где ранее работала Богданова. На моей памяти, несколько человек там точно погибли. Почему это происходит? Потому что сотрудники центра практикуют интенсивное выведение из наркотической ломки в отсутствие реанимации. Работают там врачи из Киргизии, Узбекистана. Если вы в курсе, сейчас все сотрудники центра, где лечился актер, свалили за границу".

Кстати, репортеры на просторах интернета обнаружили фото со страницы одного из медиков, практиковавших в центре, где лежал Марьянов. Снимок сделан из Шереметьево. Согласно подписи, врач вместе со своим коллегой отправился в Грецию. Фото сделано 16 октября – на следующий день после смерти Марьянова, передает "Московский комсомолец".

Журналисты связались с бывшим коллегой Оксаны Богдановой, который рассказал о центре, где возможно, проходил реабилитацию Дмитрий Марьянов. Он отметил, что в штате не было профессиональных врачей. "Там проводили лишь психологическую поддержку. В этом доме закрывали немотивированных резидентов, таких, кто не желал лечиться от алкогольной или наркотической зависимости по своей воле. Туда отправляли своих близких родственники. Алкоголики находились там в закрытом пространстве", – рассказал информатор. Поэтому скорую помощь туда никак не могли вызвать. Это означало бы крах бизнеса.