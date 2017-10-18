С какими проблемами в отношениях сталкиваются различные знаки Зодиака

Овен 21.03. — 19.04

Вы не хотите принимать тот факт, что любовь может закончиться, а чувства иссякнут.

Вы стремитесь всегда и во всем подстроить партнера под себя, забывая, что он — индивидуальность. Не всегда навязанный темп, ритм жизни его устраивает. у человека может быть свое видение ситуации, с которым нужно уметь считаться.

Вам нужно научиться в некоторых ситуациях отвечать отказом для Вашего же блага.

Телец 20.04 — 20.05

Ваша проблема в мстительности. Вы предпочитаете таить в себе обиду, подбирая время для мести вместо того, чтобы искать реальную причину возникшей проблемы.

Вы привыкли резко критиковать, осуждать партнера. При этом не задумываетесь о произнесенных жестких, колких словах, больно ранящих близкого человека.

Вы привыкли быть требовательны не только к себе, но и к близким. некоторым тяжело достичь поставленной планки. Из-за этого в доме могут возникать конфликты.

Близнецы 21.05 — 20.06

Ваша привычка концентрироваться на себе часто обижает партнера, который также нуждается в Вашем внимании.

Вас раздражает порядок во всем, упорядоченность. Для Вас стабильность, комфорт — это грядущий конец чувств.

Вы остро нуждаетесь в личном пространстве, можете долго спорить со второй половинкой по поводу выбора интерьера для дома, яростно отстаивая собственное мнение.

Рак 21.06 — 22.07

Вам постоянно кажется, что любимый человек собирается уйти, но при этом, получая от него слишком много внимания, вы начинаете задыхаться. Не получая подтверждения любви от близкого человека, Вы впадаете в депрессию, оказываетесь в плену меланхоличных мыслей.

Несмотря на внутреннее желание создать счастливую семью, Вам кажется, что для брака, а тем более детей сейчас не самое подходящее время.

Лев 23.07-22.08

Из-за Вашей скрытности и склонности к истерикам возникают проблемы со второй половинкой. Вы привыкли больше требовать внимания от партнера к себе, чем давать ему взамен.

Вы стремитесь к комфортной, обеспеченной материально жизни, но при этом хотите, чтобы партнер работал больше Вас.

Дева 23.08 — 22.09

Вы стремитесь каждую минуту проводить с любимым человеком, не понимая, что чрезмерное внимание может навредить отношениям.

Важе желание навязать собственные правила, второй половинке могут не понравиться. Ведь у человека может быть другое мнение по поводу того, как должны строиться отношения. Вам свойственно в порыве гнева говорить обидные вещи, при этом изначально вы не хотели обижать близкого человека.

Весы 23.09 — 22.10

Для Вас свойственно лгать ради блага другого человека. Вам свойственно видеть во второй половинке только положительные качества. Не хотите замечать тех, кто может действительно Вам навредить.

Из-за своей врожденной нерешительности Вы не можете принять решение, вступать в отношения с человеком или нет.

Скорпион 23.10 — 21.11

Вы разрываете отношения, если понимаете, что партнер изменил или лгал Вам, не давая шанс на прощение. Из Вашей жизни быстро уходят те, кто поступил с Вами неправильно.