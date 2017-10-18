С какими проблемами в отношениях сталкиваются различные знаки Зодиака

Благодаря характеристике специалистов можно выделить основные черты характера представителей каждого знака, которые могут мешать выстраивать гармоничные отношения с партнером, пишет Cluber. Устранив эти ошибки в поведении, вы сможете лучше понимать себя и близкого человека.
Овен 21.03. — 19.04
Вы не хотите принимать тот факт, что любовь может закончиться, а чувства иссякнут.
Вы стремитесь всегда и во всем подстроить партнера под себя, забывая, что он — индивидуальность. Не всегда навязанный темп, ритм жизни его устраивает. у человека может быть свое видение ситуации, с которым нужно уметь считаться.
Вам нужно научиться в некоторых ситуациях отвечать отказом для Вашего же блага.
Телец 20.04 — 20.05
Ваша проблема в мстительности. Вы предпочитаете таить в себе обиду, подбирая время для мести вместо того, чтобы искать реальную причину возникшей проблемы.
Вы привыкли резко критиковать, осуждать партнера. При этом не задумываетесь о произнесенных жестких, колких словах, больно ранящих близкого человека.
Вы привыкли быть требовательны не только к себе, но и к близким. некоторым тяжело достичь поставленной планки. Из-за этого в доме могут возникать конфликты.
Близнецы 21.05 — 20.06
Ваша привычка концентрироваться на себе часто обижает партнера, который также нуждается в Вашем внимании.
Вас раздражает порядок во всем, упорядоченность. Для Вас стабильность, комфорт — это грядущий конец чувств.
Вы остро нуждаетесь в личном пространстве, можете долго спорить со второй половинкой по поводу выбора интерьера для дома, яростно отстаивая собственное мнение.
Рак 21.06 — 22.07
Вам постоянно кажется, что любимый человек собирается уйти, но при этом, получая от него слишком много внимания, вы начинаете задыхаться. Не получая подтверждения любви от близкого человека, Вы впадаете в депрессию, оказываетесь в плену меланхоличных мыслей.
Несмотря на внутреннее желание создать счастливую семью, Вам кажется, что для брака, а тем более детей сейчас не самое подходящее время.
Лев 23.07-22.08
Из-за Вашей скрытности и склонности к истерикам возникают проблемы со второй половинкой. Вы привыкли больше требовать внимания от партнера к себе, чем давать ему взамен.
Вы стремитесь к комфортной, обеспеченной материально жизни, но при этом хотите, чтобы партнер работал больше Вас.
Дева 23.08 — 22.09
Вы стремитесь каждую минуту проводить с любимым человеком, не понимая, что чрезмерное внимание может навредить отношениям.
Важе желание навязать собственные правила, второй половинке могут не понравиться. Ведь у человека может быть другое мнение по поводу того, как должны строиться отношения. Вам свойственно в порыве гнева говорить обидные вещи, при этом изначально вы не хотели обижать близкого человека.
Весы 23.09 — 22.10
Для Вас свойственно лгать ради блага другого человека. Вам свойственно видеть во второй половинке только положительные качества. Не хотите замечать тех, кто может действительно Вам навредить.
Из-за своей врожденной нерешительности Вы не можете принять решение, вступать в отношения с человеком или нет.
Скорпион 23.10 — 21.11
Вы разрываете отношения, если понимаете, что партнер изменил или лгал Вам, не давая шанс на прощение. Из Вашей жизни быстро уходят те, кто поступил с Вами неправильно.
Начало отношений гораздо увлекательнее для Вас, чем продолжение романа. Для Вас свойственно копить внутри обиды, недовольства. При этом внешне Вы никак этого не проявляете.
Стрелец 22.11 — 21.12
Ваше желание даже в отношениях сохранять личную свободу не каждый партнер сможет принять. Для некоторых неприемлемо проводить отдых порознь и встречаться лишь изредка.
Ваше желание поступать всегда справедливо не позволяет идти на примирение с близкими людьми. В некоторых случаях вы уходите, не давая человеку второго шанса. Находясь с Вами в отношениях, партнер часто испытывает моральное истощение и усталость.
Козерог 22.12 — 19.01
Ваше желание делать все для блага любимого человека не позволяет находить время для себя. Часто вы соглашаетесь с теми предложениями или решениями, которые внутренне вас не устраивают. У Вас есть склонность искать оправдание нездоровым отношениям.
Водолей 20.01 — 18.02
Находясь в отношениях, вы желаете сохранить максимум пространства для себя.Довольно часто появляется ощущение, что партнер Вас неправильно понимает.
Вы можете избегать длительных, серьезных отношений, боясь, что они лишат Вас пространства, личной свободы, возможности разнообразить собственную жизнь.
Рыбы 19.02 — 20.03
Вы часто пренебрегаете возможность побыть с любимым человеком, чтобы сконцентрироваться на собственных переживаниях, попытках пережить стресс. Порой вы думаете о том, что даете любимому человеку гораздо больше, чем он вам.
Из-за внутренней холодности, сдержанности вам тяжело выражать собственные эмоции. партнер может не понимать вас. Если вы постараетесь поработать над собой, уберете эти ошибки из своих отношений со второй половинкой, то мир заиграет новыми красками, а любимый человек станет гораздо ближе.