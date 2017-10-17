Актер Михаил Кокшенов доставлен в реанимацию
17 октября 2017 г., 22:24
Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт.
По предварительной информации, артиста увезли в больницу прямо из дома. Скорую помощь ему вызвала домработница. Медики госпитализировали Кокшенова в реанимационное отделение, передает Life.
Михаил Кокшенов снялся в более чем 100 фильмах и телеспектаклях. Среди них — "Вечный зов", "Не может быть", "Как царь Пётр арапа женил", "Спортлото-82". Как правило, выступает в комических ролях. Кроме того, снялся в нескольких выпусках "Ералаша". Также срежиссировал более 10 фильмов.