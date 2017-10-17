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Актер Михаил Кокшенов доставлен в реанимацию

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ФОТО: Кадр из фильма

Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт.

По предварительной информации, артиста увезли в больницу прямо из дома. Скорую помощь ему вызвала домработница. Медики госпитализировали Кокшенова в реанимационное отделение, передает Life.

Михаил Кокшенов снялся в более чем 100 фильмах и телеспектаклях. Среди них — "Вечный зов", "Не может быть", "Как царь Пётр арапа женил", "Спортлото-82". Как правило, выступает в комических ролях. Кроме того, снялся в нескольких выпусках "Ералаша". Также срежиссировал более 10 фильмов.

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