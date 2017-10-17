«Добро пожаловать в ад!»: рэпер из Валги записал трек о жестокой реальности

Парень родился в южном городке Валга, а сейчас проживает в Таллинне. Как сказал нам рэпер, он выступал только в своем родном городе, а теперь ищет способы выступить и в столице: «Музыка это все, чем я хочу заниматься в жизни, поэтому цель хоть и банальна, но она есть - добиться успеха в музыкальной сфере», -говорит Слава.

Молодой человек занимается музыкой уже десять лет: «До этого все было не серьезно, очень "молодой" рэп, а последние два года преследую цели выбиться в массы».

«Это мой второй клип. Снят был в Таллинне и за городом в Harku Vald. Клип о войне в целом, не с позитивной точки зрения. Трек ведется от лица человека, солдата, насильно отправленного на войну, воюя непонятно за что и за кого. Об убийстве невинных и о насилии в целом. Еще в тексте есть реплики от лица командира», - объяснил BACS.

«Клип является промо к альбому «Книга Зла», в котором как раз собрана вся черная реальность нашего времени, а именно: войны, насилие, страхи и фобии, власть, религия и т.д. Соответственно тема трека получилась такой мрачной. Альбом, кстати, выходит уже совсем скоро, позитивные треки на нем, конечно же, тоже будут, но не много», - рассказал он.