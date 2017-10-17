Эстонии еще повезло! Мать-природа гневается на Европу, предрекают новый Конец света (ФОТО)
17 октября 2017 г., 15:43
Атлинтический ураган «Офелия», обрушившийся на Ирландию и Великобританию, может стать самым мощным штормом в регионе за последние 50 лет.
Задела стихия в том числе и Эстонию, а также Финляндию и Швецию.
Все социальные сети буквально завалены снимками бушующей стихии, накрывших города сумерек и солнца, которое утром и в полдень приобрело необычный красный оттенок.
На фоне бушующего урагана также появляются предупреждения о грядущем Конце света, который наступит 21 октября. Напомним, ранее в качестве новой даты Конца света называли 23 октября.