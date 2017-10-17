Эстонии еще повезло! Мать-природа гневается на Европу, предрекают новый Конец света (ФОТО)

Задела стихия в том числе и Эстонию, а также Финляндию и Швецию.

Все социальные сети буквально завалены снимками бушующей стихии, накрывших города сумерек и солнца, которое утром и в полдень приобрело необычный красный оттенок.

На фоне бушующего урагана также появляются предупреждения о грядущем Конце света, который наступит 21 октября. Напомним, ранее в качестве новой даты Конца света называли 23 октября.