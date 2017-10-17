Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Эстонии еще повезло! Мать-природа гневается на Европу, предрекают новый Конец света (ФОТО)

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Атлинтический ураган «Офелия», обрушившийся на Ирландию и Великобританию, может стать самым мощным штормом в регионе за последние 50 лет.

Задела стихия в том числе и Эстонию, а также Финляндию и Швецию.

Все социальные сети буквально завалены снимками бушующей стихии, накрывших города сумерек и солнца, которое утром и в полдень приобрело необычный красный оттенок.

На фоне бушующего урагана также появляются предупреждения о грядущем Конце света, который наступит 21 октября. Напомним, ранее в качестве новой даты Конца света называли 23 октября.

Наверх