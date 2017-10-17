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Ольга Бузова собирается замуж за Андрея Аршавина

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Ольга Бузова. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Недавно в Сети появилась информация о том, что от известного футболиста Андрея Аршавина ушла его супруга Алиса Казьмина, которая не смогла простить ему измены с моделью, пишет 7d.org.ua.

Спортсмену уже пророчат новую невесту. По мнению пользователей Сети, Ольга Бузова - идеальная кандидатура для Андрея Аршавина. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым пять лет и уже осознала ошибки, которые допустила в браке со спортсменом. Да и сама Ольга постоянно жалуется на отсутствие мужчины.

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