Ольга Бузова собирается замуж за Андрея Аршавина

Спортсмену уже пророчат новую невесту. По мнению пользователей Сети, Ольга Бузова - идеальная кандидатура для Андрея Аршавина. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым пять лет и уже осознала ошибки, которые допустила в браке со спортсменом. Да и сама Ольга постоянно жалуется на отсутствие мужчины.