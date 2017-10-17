Ольга Бузова собирается замуж за Андрея Аршавина
17 октября 2017 г., 13:17
Недавно в Сети появилась информация о том, что от известного футболиста Андрея Аршавина ушла его супруга Алиса Казьмина, которая не смогла простить ему измены с моделью, пишет 7d.org.ua.
Спортсмену уже пророчат новую невесту. По мнению пользователей Сети, Ольга Бузова - идеальная кандидатура для Андрея Аршавина. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым пять лет и уже осознала ошибки, которые допустила в браке со спортсменом. Да и сама Ольга постоянно жалуется на отсутствие мужчины.