Перед смертью Дмитрий Марьянов буянил в наркоклинике

Журналисты связались с мужчиной, который был клиентом реабилитационного центра, куда поместили Дмитрия Марьянова, по телефону. Человек рассказал историю со слов своего приятеля: "У меня есть друг, который оттуда недавно выписался. Он мне эту ситуацию рассказывает. Я перезваниваю ему, он говорит: "Я сам видел, как его привезли. У него была белая горячка. Он там искал какой-то ноутбук все время, в течение двух дней что ли. Ему дали какой-то ноутбук, он хотел там что-то разорвать". Насколько я понял, ему вкололи два кубика галоперидола, чтобы не буянил. Как дальше пошла ситуация – я точно не помню. Я не видел, видел мой товарищ", – приводит слова клиента клиники RenTV.

По словам мужчины, в клинике удерживали "безвольных" людей. "Это какой-то беспредел. Пока у человека деньги есть, они будут разводить", – пожаловался бывший пациент реабилитационного центра. При этом он сообщил, что у лечебницы есть второе здание по другому адресу. А еще мужчина отметил, что в клинике не было медицинского персонала.