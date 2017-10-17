Скандалистка из «Голоса»: меня трясет от подлости наставников

"Я родилась в Киргизии, выросла на Украине, а когда переехала в Москву, то работала моделью, – рассказала Сара Окс. –Попасть на "Голос" пыталась еще в 2012, когда проект только начинался. Но заметили меня лишь в этом году. И пригласили на кастинг. Надо отметть, что перед тем, как попасть в студию, все участники проходят так называемые "квесты" – многоуровневые отборы, когда отсеивают и редакторы, и педагоги по вокалу, и голландцы, которым принадлежит формат программы. Но я все-таки дошла до этапа слепых прослушиваний".

"Я думала, чем же удивить, понимая, что вокально могу проигрывать другим участникам, – продолжает певица. – Поэтому решила брать образом – надела все самое яркое, накрутила чалму. Что же касается песни, то я долго думала, какую выбрать – рассматривала композиции Ани Лорак, группы "Ленинград". Но продюсеры проекта сказали, что мне надо петь "Бриллианты" группы "ВИА Гра". Я занимаюсь в студии вокала Сергея Пенкина, рассказала ему про эту историю, а он мне в ответ: "Это очень слабая песня, тебя просто хотят "слить".

Спасибо за публикацию @starhit.ru вы крутые ребята!! Спасибо всем, кто поддерживал и сопереживал. Вот ответ, почему меня вырезали. Публикация от Sara Oks (Сара Окс) (@sara__oks) Окт 15 2017 в 1:24 PDT

"Представляете мое чувство, когда я шла на сцену и знала, что никто ко мне не повернется? – чуть не плачет Сара. – Так и вышло. Наставники ко мне не только не повернулись, но и начали юродствовать. Особенно бесновался Дима Билан, которому и выбор песни не понравился – мол, не для "Голоса" она, и мой вокал вопросы вызвал. И тут я не сдержалась! Меня просто взбесил этот высокомерный выскочка и его резкий, поучительный, надменный тон".

"Я еще понимаю, когда учить берутся мэтры, типа, Градского. Но Билан, который сам без году неделя на сцене, что он из себя возомнил? – возмущена Окс. – Меня до сих пор трясет от подлости наставников. Когда я увидела кухню проекта изнутри, то поняла, что, наверное, лучшему, что не попала на программу. Тем более, в случае победы, надо было бы отрабатывать контракт, чего мне совсем не хотелось".

Dni.Ru cвязались с Первым каналом, чтобы выяснит, почему номер Сары Окс не вышел в эфир. "До слепых прослушиваний доходит примерно 130 человек, – рассказали на телеканале. – В команде же у каждого наставника по 14 участников. Таким образом, всего в проект попадает 66 человек – примерно половина от прошедших кастинг. Невозможно показать в эфире выступления всех, кто был отобран, но не прошел слепые прослушивания. Прежде по выходным выходил специальный выпуск "Голоса", в котором можно было увидеть фрагменты их выступлений, но позже от этого отказались".

Оркестр @fonograf_jazz и его бессменный папа Сергей Жилин на репетиции Голоса, которого нет:) как вам образ? Спасибо за платье @story.dress тюрбан @yulyaakhmetova и украшения @riga_arslanova об этих творцах и шоу руме я еще не раз поведаю:) Публикация от Sara Oks (Сара Окс) (@sara__oks) Окт 16 2017 в 10:18 PDT

Высказалась о Саре Окс и Аида Слезовская, бывшая участница группы "Стрелки": "Я давно знаю Сару, но вокал – не самая сильная ее сторона. Она берет внешними данными, формами, образом, напором, харизмой".