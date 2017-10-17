Что делать, если у девушки проблемы с оргазмом?

Одна из величайших ошибок секс – терапевтов , советников и справочников состоит в предположении, что поскольку пара есть пара, ее необходимо убедить держаться вместе и энергично заниматься сексом вместе. Хотя вы можете хотеть последнего, но все-таки вы сюда только вовлечены, и это не то же самое, что сказать, что вам необходимо работать в унисон.

Разумеется, есть такие пары, которые предпочитают так и поступать и следовать этому женщинам, которые хотят быть совершенно независимыми.

Поэтому для вашей воздержанности имеется основательная причина — стоит вам заявить о своей готовности принимать участие в ее программе и она тут же почувствует определенное давление, а это как раз то самое, что может затруднить достижение ею оргазма в первую очередь.

Если же ваша девушка хочет заручиться вашей помощью, пусть это будет ее прерогативой. И не чувствуйте обиды, если она этого не захочет. Это никак не связано с отсутствием любви или симпатии между вами. Иногда все является прямо противоположным — слишком близкие отношения между вами и породят стыд и стеснительность. Вы ей поможете намного больше, если потренируетесь сами, чтобы стать как можно более умелым любовником, и позволите ей следовать ее собственной программе.