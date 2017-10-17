Транссексуал потратил 850 тысяч евро на превращение в Барби из ваших ночных кошмаров

A post shared by Nikki Exotika (@nikkiexotika) on Sep 21, 2017 at 3:11pm PDT

Никки Экзотика, воспитывающая трех приемных детей, с гордостью рассказывает о перенесенных операциях. "В моем теле галлон силикона, я изменила все — от головы до кончиков пальцев. Но это полностью окупилось, ведь люди смотрят на меня и говорят: "Вау, она выглядит, как Барби!" Все хотят со мной сфотографироваться".

A post shared by Nikki Exotika (@nikkiexotika) on Aug 29, 2017 at 2:23pm PDT

"Когда я иду по улице с волосами в длинном конском хвосте, яркой розовой помадой и в коротком топике, и девочки говорят: "О мой бог, ты выглядишь точно, как Барби", я понимаю, что моя мечта сбылась".

A post shared by Nikki Exotika (@nikkiexotika) on Jul 5, 2017 at 4:17am PDT

Когда-то Никки звали Джейсон Торрес, и он не пользовался особой популярностью среди сверстников — в школе его часто толкали и обзывали. Но спустя 20 лет и миллион долларов она, Никки, полностью доволен своей внешностью.

A post shared by Nikki Exotika (@nikkiexotika) on Apr 17, 2017 at 11:30pm PDT

"Я чувствую, что приблизилась к совершенству настолько близко, насколько это было возможно. У меня есть небольшие недостатки, но я довольна тем, как я выгляжу"