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Жертва пластической хирургии: 50-летняя Николь Кидман ужаснула Сеть своим лицом

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ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures/Phil Loftus/Capital Pictures

Австралийская актриса Николь Кидман приняла участие в популярной британской телепередаче «Шоу Грэхэма Нортона» вместе с Мэттом Лукасом, Колином Фарреллом и Брайеном Крэнстоном. Однако больше всего вопросов у телезрителей вызывало неожиданно изменившееся лицо Кидман, пишет Mirror.

На передаче обсуждали сериал «Большая маленькая ложь» в съемках которого Кидман принимает участие. Но, судя по реакции в Сети, которая последовала молниеносно, зрителей куда больше заинтересовало лицо голливудской актрисы, а точнее то, сколько же опрераций оно переносло за последнее время. «Что с ее лицом случилось?», «Как она все еще может шевелить хоть одной мышцей?», «Ужас, какая опухшая».

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