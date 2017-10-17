Жертва пластической хирургии: 50-летняя Николь Кидман ужаснула Сеть своим лицом

На передаче обсуждали сериал «Большая маленькая ложь» в съемках которого Кидман принимает участие. Но, судя по реакции в Сети, которая последовала молниеносно, зрителей куда больше заинтересовало лицо голливудской актрисы, а точнее то, сколько же опрераций оно переносло за последнее время. «Что с ее лицом случилось?», «Как она все еще может шевелить хоть одной мышцей?», «Ужас, какая опухшая».

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