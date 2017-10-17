Жертва пластической хирургии: 50-летняя Николь Кидман ужаснула Сеть своим лицом
17 октября 2017 г., 10:10
Австралийская актриса Николь Кидман приняла участие в популярной британской телепередаче «Шоу Грэхэма Нортона» вместе с Мэттом Лукасом, Колином Фарреллом и Брайеном Крэнстоном. Однако больше всего вопросов у телезрителей вызывало неожиданно изменившееся лицо Кидман, пишет Mirror.
На передаче обсуждали сериал «Большая маленькая ложь» в съемках которого Кидман принимает участие. Но, судя по реакции в Сети, которая последовала молниеносно, зрителей куда больше заинтересовало лицо голливудской актрисы, а точнее то, сколько же опрераций оно переносло за последнее время. «Что с ее лицом случилось?», «Как она все еще может шевелить хоть одной мышцей?», «Ужас, какая опухшая».
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