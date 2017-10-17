Начни свой день с астрологии: гороскоп на 17 октября уже внутри!

День обещает быть интересным и насыщенным. Единственное, что его может испортить – это перепады настроения. Если вы чувствуете, что сегодня не можете похвастаться психологической устойчивостью, старайтесь держаться поближе к людям веселым, деятельным и позитивным.
Общение с мрачными и рефлексирующими особами может не только стать причиной подавленного состояния и меланхолии, но и повлечь за собой более серьезные неприятности, пишет Дворец.
На первый план выходят семейные ценности, забота о близких кажется не только естественным и необходимым, но и очень приятным делом. Родители склонны безмерно заботиться о своих детях, даже если те давно выросли. В отношениях влюбленных также присутствует элемент опеки младшего старшим.
Овен
Овны должны настроиться на боевой лад – сегодня им придется преодолевать весьма значительные препятствия. То, как складываются отношения с любимым человеком, не радует совершенно: старые противоречия обостряются до предела, к тому же появляются новые проблемы, тоже требующие решения. В любом случае, помните: сейчас необходимо играть в открытую и проявлять жесткость, отстаивая свои интересы. Если вы пойдете на уступки, пожертвовав тем, что для вас действительно ценно, ни к чему хорошему это не приведет.
Не стоит рассчитывать на то, что в этот день вас посетят гениальные идеи – творческий потенциал находится на довольно низком уровне. Не исключены и недомогания.
Телец
Это весьма удачный и приятный день, особенно для тех, кто занимает активную жизненную позицию и не позволяет себе лениться. Перспективы, открывающиеся перед Тельцами, весьма разнообразны; из массы возможностей выбирайте те, к которым действительно лежит душа – возможные трудности и преграды не должны пугать вас.
Финансовая картина очень хороша, вы позволить себе потратить весьма значительную сумму на исполнение собственных желаний. Кроме того, день подходит для романтических свиданий и посещения увеселительных заведений. Последнее особенно актуально для тех, кто находится в поисках своей «половинки» - вероятность новых знакомств очень высока.
Близнецы
Довольно благоприятный и спокойный день. Некоторым Близнецам он покажется скучноватым, но возможностей внести в свою жизнь разнообразие будет предостаточно, нужно лишь суметь воспользоваться ими. Стоит напомнить о себе старым друзьям и знакомым – от них можно получить полезную информацию.
Сегодня к вам тянутся люди, нуждающиеся в эмоциональной поддержке, понимании, словах одобрения. Новые знакомства не исключены, но весьма вероятно, что начавшиеся в этот день отношения потребуют от вас серьезных жертв. Возможны предложения о сотрудничестве, ответив на которые согласием, вы найдете достойное применение своим талантам.
Рак
Неровный день, то спокойно-приятный, то чрезвычайно напряженный. Многое зависит от того, сможете ли вы держать эмоции под контролем, сохранять хорошее расположение духа, даже если не все пойдет так, как вы ожидали. Гибкость, готовность менять свои планы важны чрезвычайно – если вы ни на шаг не хотите отступить от ранее составленного графика, многие возможности будут упущены.
Новые знакомства положат начало дружеским отношениям, а вот романтические увлечения маловероятны. Вы легко справитесь с семейными проблемами, возможно примирение с родственниками, с которыми вы долго были в ссоре.
Лев
Не лучший день в жизни Львов. Трудности возможны именно там, где вы их совершенно не ожидаете, при этом поддержку удастся получить только от членов семьи – и поддержку в основном моральную. Не стоит планировать на этот день какие-то сложные дела, а тем более – изнурительную физическую работу. Спокойно занимайтесь тем, что легко вам дается, или просто с удовольствием бездельничайте, не испытывая мук совести.
Отношения влюбленных противоречивы. Вы стремитесь быть ближе к объекту своих чувств, но мало заботитесь о том, каково настроение вашей «половинки». Труднее всего придется тем, кто в ссоре – попытки помириться едва ли увенчаются успехом.
Дева
В целом день достаточно комфортный, неприятности же возможны лишь в финансовой сфере. Если вы следите за состоянием своих дел и не швыряете деньги на ветер, действительно серьезные трудности обойдут вас стороной. Очень удачен день для завершения каких-то ранее начатых проектов, в особенности – касающихся вашей семьи.
Эмоциональный фон благоприятен, вы преисполнены дружелюбия и спокойствия, легко ладите с родственниками, моментально находите общий язык с любимым человеком. Полезен и приятен активный отдых. У Дев, в одиночку отправляющихся в путешествие, будет возможность завязать романтическое знакомство.
Весы
Весам стоит обратить внимание на развитие отношений с любимым человеком. Наступил момент, когда только от выбранной вами линии поведения зависит, будете ли вы вместе, или постепенно отдадитесь друг от друга. Не бойтесь говорить о проблемах, делиться своими самыми сокровенными мыслями и переживаниями – каждое неискренне сказанное слово станет одним из кирпичиков стены, которая разделит вас и вашу «половинку».
Очень благоприятен день с финансовой и имущественной точек зрения. Возможно получение денег, ценных подарков, сюрпризов от родственников. День подходит для домашних праздников, а вот посещение увеселительных заведений едва ли оставит приятное впечатление.
Скорпион
Скорпионам нужно быть осторожнее: сегодня представители этого знака подвержены перепадам настроения, под влиянием которых могут невольно причинить боль самым близким людям. Постарайтесь не ожидать невозможного – если вы будете смотреть на вещи реально, день вас не разочарует. Очень хорошо сложатся поездки, для посещения увеселительных заведений момент также весьма благоприятен.
Звезды говорят о высокой вероятности новых знакомств, однако советуют не забывать и о разборчивости. Проблема в том, что сегодня ваша интуиция не столь остра, как обычно, а это значит, что в вашем окружении может появиться весьма сомнительная особа.
Стрелец
День неоднозначный; в первой половине дня будут преобладать негативные тенденции, к вечеру же станет очевидным, что и позитивные набрали силу. Трудности в отношениях с любимым человеком обусловлены вашим стремлением снова и снова возвращаться к прошлому, разбираться в ошибках и проблемах, о которых лучше просто забыть, хотя бы на время. Нежелательно предъявлять претензии, спорить из-за пустяков.
Еще одна «проблемная» сфера – имущественная. Звезды советуют не заключать сделок, не покупать дорогих вещей. Идя на поводу у мимолетных желаний, вы потратите больше, чем можете себе позволить. Если вы собираетесь посетить увеселительное заведение или отправиться в небольшое путешествие, возьмите с собой кого-то из членов семьи.
Козерог
Чрезвычайно удачный день с точки зрения романтических отношений. Возможно новое увлечение, которое вернет интерес к жизни и веру в себя тем, кто утратил их в результате тяжелых испытаний. Появляется возможность навести порядок в семейных делах, положить конец недомолвкам и разногласиям с близкими. Мнение старших родственников принимайте к сведению, однако не следуйте слепо полученным советам.
Отложите сложные дела, найдите занятия неутомительные и приятные. День отлично подходит для необычных и даже экстремальных развлечений, активного отдыха.
Водолей
Благоприятный день, удачный и спокойный. Он подходит для творческих занятий, любого полезного труда, также учебы. У Водолеев будет возможность найти единомышленников, и тех, кто разделяет их увлечения, в результате чего круг общения значительно расширится. Кроме того, напомнят о себе старые знакомые; решите, действительно ли вы хотите продолжать отношения, иначе такие связи будут тянуть вас в прошлое.
Очень стабилен эмоциональный фон, можно не опасаться потрясений, перепадов настроения, перегрузок. Хорошим способом поднять себе настроения станет прогулка на природе. Друзья или любимый человек охотно составят вам компанию, однако и время, проведенное в одиночестве, будет весьма приятным.
Рыбы
Очень удачный день для отдыха, развлечений, участия в светских мероприятиях. Рыбы легко окажутся в центре внимания, смогут вызвать интерес представителей противоположного пола, завязать новые знакомства. Однако с развитием отношений лучше не спешить: сегодня вы склонны слишком серьезно относиться даже к легкому, ни к чему не обязывающему флирту.
Делами лучше заниматься в первой половине дня, когда ваш жизненный тонус будет особенно высок. Вечер же стоит посвятить неутомительным и приятным занятиям, а также подведению итогов и размышлениям о будущем.