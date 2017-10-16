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Стресс, алкоголь или спорт: что погубило актера Марьянова

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В этой компании самые откровенные разговоры ведутся на кухне. Слева направо: Гоша Куценко, Дмитрий Марьянов, Константин Юшкевич. | ФОТО: Кадр из фильма

Известный врач Ольга Молчанова поведала о возможных причинах смерти актера Дмитрия Марьянова. По ее словам, внезапная кончина могла наступить из–за стресса, злоупотребления алкоголем или физических перегрузок.

По мнению ведущего научного сотрудника Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Ольги Молчановой, отхождение тромба, из–за которого трагически оборвалась жизнь актера Дмитрия Марьянова мог спровоцировать один из трех факторов: стресс, злоупотребление алкоголем или спортивные нагрузки, пишут Dni.ru.

"Изначально образованию тромбов способствует повышенная свертываемость крови, эта особенность может быть у человека от рождения либо появляется с возрастом. Очень многое зависит от образа жизни – у тех, кто мало двигается, риск закупорки сосудов тромбами намного выше, потому что снижается эластичность кровеносных сосудов, в том числе их способность быстро расширяться при необходимости", – цитирует врача сайт газеты "Комсомольская правда".

"Также стенки сосудов повреждаются при курении и злоупотреблении алкоголем, потому что в организм попадают ядовитые вещества, вызывающие хроническое воспаление, – продолжает Молчанова, – Смертельно опасный отрыв тромба может случиться из-за сильной физической перегрузки или, что нередко бывает, из-за стресса. При психоэмоциональной перегрузке выделяются "гормоны стресса" – адреналин, норадреналин, которые сужают сосуды. В этой ситуации, даже если тромб не оторвется и окажется не очень крупным, исход все равно может быть смертельным, поскольку сосуд полностью закупоривается из-за сильного сжатия."

Тем не менее, врач утверждает, что шансы на спасение Марьянова были, но их в значительной мере могла снизить алкогольная зависимость артиста. "Если у человека есть хронические заболевания,  то ситуация серьезно ухудшается, "– утверждает Ольга Молчанова.

Дмитрий Марьянов приобрел известность, сыграв главную роль в фильме "Выше радуги". Актер снялся в таких картинах как "День радио", "Графиня де Монсоро", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…",  "Черный город". Также играл в театре, в том числе в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.

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