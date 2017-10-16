Смерть Марьянова загнала Пугачеву в тупик

Новость о скоропостижной кончине актера Дмитрия Марьянова стала потрясением не только для его родных и многочисленных поклонников, но и для Аллы Пугачевой. "Дима, мальчик мой, светлая душа, где ты теперь? Куда все уходят, куда?" – написала певица на своей странице в социальной сети Instagram. Трагическая новость просто загнала Примадонну в тупик, пишут Dni.ru.

Они познакомились более 30 лет назад, когда 14-летний Дима Марьянов играл Алика Радугу в фильме "Выше радуги". Татьяна Басова была в роли учительницы Сирены, которая помогала главному герою. А пела она голосом Аллы Пугачевой. Там, на съемках, певица и актер впервые встретились. И с тех пор трогательно дружили, хотя не афишировали это.

Когда Марьянов стал именитым актером, именно под песню Примадонны "Не отрекаются любя" он в паре с Ириной Лобачевой выступал на шоу "Ледниковый период".Они виделись не очень часто, но каждая встреча становилась памятной. Поэтому Пугачева и отреагировала столь эмоционально на новость о смерти артиста.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. Актер отдыхал с друзьями на даче, но внезапно почувствовал себя плохо – у него сильно разболелась нога. Далее сообщалось, что скорая помощь отказалась приехать. Медики якобы заявили, что слишком много вызовов, и они не смогут прибыть оперативно.

Тогда друзья решили самостоятельно доставить актера в больницу. Однако в пути Дмитрию стало хуже, и он скончался, не доехав до лечебного учреждения. Врачи больницы подмосковной Лобни зафиксировали смерть артиста в 19:30. По предварительной версии, причиной остановки сердца стал внезапно оторвавшийся тромб.