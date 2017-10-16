Приближается ночь: шесть идей по воспламенению искры в постели

Достаточно изменить пару мелочей!
Вы чувствуете, что между вами и вашим партнёром уже нет былой страсти? — вопрошает Yo Amo los Zapatos.
Без паники! Вот вам советы, как разжечь угасшую искру в постели.
Зажгите искру страсти
Любовь и секс — это не сложная наука (ладно, местами сложноватая). Иногда достаточно изменить пару мелочей, чтобы добиться желаемого результата. Так что не унывайте и следуйте нашему плану по восстановлению былой страсти!
1. Интим
Каждый день находите время на интимность (не обязательно секс). Просто проводите время вместе и будьте очень нежны. Вскоре это разожжёт в вас пламя желания, только не относитесь к этому как к строгому расписанию.
2. Чувствительность
Назначьте каждому из пяти чувств свой день недели. А затем оба старайтесь воздействовать на эти чувства в течение дня. Это будет очень интересно и сексуально!
3. Ласки
Ласки совершенно необходимы, потому что приводят к выработке окситоцина — гормона, отвечающего за любовную близость. Не ограничивайтесь постелью, будьте ласковы друг с другом всё время. Почаще обнимайтесь и не забывайте целоваться при встрече и расставании.
4. Чувственность
Не ставьте себе главной целью оргазм или даже проникновение. Секс — это гораздо больше! Предавайтесь эротическим ласкам, а потом останавливайтесь — это будет сверхчувственно!
5. Импульсивность.
Говорите с партнёром о сексе, рассказывайте ему, что вы хотите с ним сделать. Это очень ценно и укрепляет любовное доверие.
6. Влечение
Даже если вы знаете друг друга вплоть до мизинцев на ногах, не прекращайте познавать тело партнёра. Если вас это возбуждает, займитесь физкультурой совместно.
Главное — не позволять себе думать, будто вы уже узнали друг о друге всё, иначе вы оба начнёте чувствовать себя непривлекательными.
Ну что, попробуете наш план? Вперёд! Ещё не всё потеряно! Отправьте эту статью своему партнеру!