Жуткая новость! Певец Эд Ширан попал под машину в Лондоне

Как сообщает Ntv.ru со ссылкой на Daily Mail, певец упал с велосипеда после столкновения с автомобилем. По предварительной информации, у него сломана правая рука. Музыкант в Facebook поделился фото с загипсованной конечностью и коротко прокомментировал случившееся.

Эд Ширан: «Я попал в небольшую аварию с велосипедом, в настоящее время я жду рекомендаций врача, которые могут повлиять на некоторые предстоящие шоу с моим участием».