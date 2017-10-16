Жуткая новость! Певец Эд Ширан попал под машину в Лондоне
16 октября 2017 г., 18:08
Популярный британский исполнитель Эд Ширан был госпитализирован после ДТП.
Как сообщает Ntv.ru со ссылкой на Daily Mail, певец упал с велосипеда после столкновения с автомобилем. По предварительной информации, у него сломана правая рука. Музыкант в Facebook поделился фото с загипсованной конечностью и коротко прокомментировал случившееся.
Эд Ширан: «Я попал в небольшую аварию с велосипедом, в настоящее время я жду рекомендаций врача, которые могут повлиять на некоторые предстоящие шоу с моим участием».