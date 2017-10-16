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Жуткая новость! Певец Эд Ширан попал под машину в Лондоне

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ФОТО: Yui Mok/PA Wire/PA Images/Scanpix

Популярный британский исполнитель Эд Ширан был госпитализирован после ДТП.

Как сообщает Ntv.ru со ссылкой на Daily Mail, певец упал с велосипеда после столкновения с автомобилем. По предварительной информации, у него сломана правая рука. Музыкант в Facebook поделился фото с загипсованной конечностью и коротко прокомментировал случившееся.

Эд Ширан: «Я попал в небольшую аварию с велосипедом, в настоящее время я жду рекомендаций врача, которые могут повлиять на некоторые предстоящие шоу с моим участием».

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