Видео: самый мажорный русский рэпер Эстонии вспомнил, как выступал на дне рождения Сависаара

Артист рассказал в интервью, что как-то ему позвонили, спросить, его ли это песня, и уже на следующей день он выступал на дне рождения Эдгара Сависаара.

Еще Kiraz рассказал, что он никогда не брал машины в аренду для своих клипов, просто ему очень доверяют друзья.

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