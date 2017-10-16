Видео: самый мажорный русский рэпер Эстонии вспомнил, как выступал на дне рождения Сависаара
16 октября 2017 г., 17:58
LEV TOTSAMII проинтервьюировал известного русского рэпера Эстонии - Kiraz.
Артист рассказал в интервью, что как-то ему позвонили, спросить, его ли это песня, и уже на следующей день он выступал на дне рождения Эдгара Сависаара.
Еще Kiraz рассказал, что он никогда не брал машины в аренду для своих клипов, просто ему очень доверяют друзья.
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