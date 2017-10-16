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Видео: самый мажорный русский рэпер Эстонии вспомнил, как выступал на дне рождения Сависаара

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

LEV TOTSAMII проинтервьюировал известного русского рэпера Эстонии - Kiraz.

Артист рассказал в интервью, что как-то ему позвонили, спросить, его ли это песня, и уже на следующей день он выступал на дне рождения Эдгара Сависаара.

Еще Kiraz рассказал, что он никогда не брал машины в аренду для своих клипов, просто ему очень доверяют друзья.

Смотрите видео! Внимание, нецензурная лексика!

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