История гибели голой россиянки получила неожиданное продолжение

Во время аварии, унесшей жизнь женщины, ребенок был в отеле, передают Dni. По сообщениям местных СМИ, одиннадцатилетний мальчик отправился на отдых вместе со своей мамой и ее подругой с Украины. В день трагедии женщины оставили ребенка в отеле и поехали развлекаться по-взрослому. По сообщениям полиции Доминиканской Республики, подруги употребляли алкоголь и возможно даже наркотики.

Эта информация противоречит сведениям, которые сообщали журналистам друзья и родственники погибшей россиянки. Они утверждали, что ее сын находится в Златоусте. Это родной город Натальи. Именно там мальчик ходил в школу. Воспитывала его сестра покойной. Она утверждала, что мальчик не сразу узнал о трагедии, которая произошла с его мамой. Якобы, ему об этом рассказал Александр, отец ребенка, который приехал в Златоуст через несколько дней после трагедии.

Сестра погибшей сообщила, что мальчик находится у нее дома. Кроме того, она добавила, что отец ребенка написал на нее доверенность, чтобы женщина продолжала воспитывать своего племянника. Александр мотивировал такое решение тем, что "ему там удобнее. Школа у него там". Напомним россиянка Наталья погибла во время отдыха в Доминикане. Полуголая женщина высунулась из окна машины и ударилась головой о дорожный знак. Россиянка скончалась в госпитале через несколько часов после инцидента. Местные власти обвиняют в произошедшем водителя автомобиля – гражданку Украины Иванну Барчук.

По информации полиции, она вела машину, находясь в состоянии алкогольного, и возможно наркотического, опьянения. Кроме того, она управляла автомобилем левой рукой – правой Иванна снимала, как ее подружка куражится в салоне. Автоледи отвлеклась от дороги и не заметила лужу, из-за которой автомобиль потерял управление. Машину занесло вправо, и Наталья, которая в этот момент высовывалась из салона почти на полкорпуса, врезалась головой в дорожный знак. Удар был такой силы, что ее просто выбросило из салона автомобиля.